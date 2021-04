Ayer fue 20 de abril (de 2021)

«Hola chata, ¿cómo estás?» (empezamos bien, no sé si implica confianza o menosprecio).

«¿Te sorprende que te escriba?, tanto tiempo es normal» (claro que no es normal. Claro que sorprende, chato).

«Pues es que estaba aquí solo

me había puesto a recordar» (puedes poner la poesía que quieras, pero está claro que te has pasado la tarde frente al ordenado y tras aburrirte has tecleado nombres de tu vida pasada en Instagram o Facebook).

«Me entró la melancolía

y te tenía que hablar» (pues haber dado un like y listo).

«¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo?» (es posible que todo el mundo la recuerde mejor que tú, que ibas hasta arriba de porros),

«las risas que nos hacíamos antes todos juntos» (mira, eso sí, ahí tienes razón, se pasó bien).

«Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado, han cambiado...¡sííí!» (a ver, lo dices como si se lo echases en cara. Tantos años después, quizá el problema no sea cambiar, sino no cambiar).

«Pero bueno ¿tú qué tal? ...di» (al fin preguntas por alguien que no seas tú, bienvenido).

«Lo mismo hasta tienes críos» (sí, lo mismo)

«¿qué tal te va con el tío ese?»

«espero sea divertido» (porque a las mujeres sólo existen a través de sus hijos o de sus parejas, bien jugado tío),

«yo la verdad como siempre» (no hace falta que lo jures)

«sigo currando en lo mismo» (las mujeres, hijos; los hombres, trabajo. A lo mejor, sólo a lo mejor, hasta una mujer trabaja y le preguntas por ello antes de volver al estribillo)

«la música no me cansa» (¿te has preguntado si a los demás les cansa tu música?)

«pero me encuentro vacío» (ahí querías llegar, bandido. No es por lo que recuerdas, es por lo que sientes ahora).

«Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo?» (insistes. No te acuerdas bien. Ni era Turmo, ni Tormo, ni cabaña. Era un chalé. En Galapagar, por cierto),

«las risas que nos hacíamos antes todos juntos/ hoy no queda casi nadie de los de antes /y los que hay han cambiado, han cambiado...uh!» (estribillo: no, no has preguntado por la vida profesional a una mujer).

«Bueno pues ya me despido

si te mola me contestas» (bueno, si te vale con un emoji guiñando un ojo...),

«espero que mis palabras

resuenen tu conciencia» (¿será posible? Que resuene está canción en la tuya),

«pues nada chica, lo dicho

hasta pronto si nos vemos» (pero, ¿no te habías despedido ya?)

«yo sigo con mis canciones

y tú sigue con tus sueños» (Ok, hasta que te aburras y mandes canciones de madrugada).