Llegó agosto

Ya está aquí la sequedad de noticias. Los juzgados descansan y los políticos –que no pegan sello tampoco durante el año-, se ralentizan más todavía si cabe

Nos lo ponen difícil a los plumillas, pero siempre nos queda la divagación, la vaga y amena literatura, que en esta época del año va bien para dormir la siesta del carnero, esa que va desde el post desayuno hasta la hora del aperitivo, que para eso están las vacaciones, o sea para nadear.

Algunos tenemos más inquietudes y hacemos ejercicio, en vez de verlo por la tele en los juegos olímpicos, que me aburren que me matan, y hasta mantenemos cierta actividad intelectual –tampoco en exceso-, leyendo o releyendo, que es lo mío, y hasta escribiendo para que al volver en septiembre no encontrar el hueco de la columna ocupada por otro autor.

Un horror

Podríamos echar mano de los personajillos del mal llamado corazón –el corazón es algo muy importante como para ponerlo de adjetivo a gente de muy baja estofa presentados por otros de su igual en cadenas lo más parecidas a los retretes públicos de antaño-, pero es que ya no son los de antes, me refiero a gentes del cine, de la música, toreros, princesas y por ahí. Ahora son la mujer del que estuvo casado con la hija de una tonadillera, por ejemplo, que asciende al mundo del famoseo por vía intrauterina. Un horror.

Luego están los reportajes en revistas gráficas de bodorrios de muchos que sólo conocen en su casa. Este año está siendo fecundo en ceremonias que muestran a los ramilletes de invitadas que ¡vaya usted a saber quienes son!

De repente es todo un aburrimiento carente de interés, pero lo importante es no tener tiempo ni para hojear estas publicaciones y emplearnos a fondo en lambucear cuando en la mesa se nos presente algo susceptible de ello, que las vacaciones están también para el engorde, o en hacer la cucaracha y el murciélago, dos formas de bailoteo que nos hemos inventado una amigota y yo la otra semana.

La división de PP y Vox

Mientras tanto y como pinceladas políticas diremos que PP y Vox se pelean por la declaración de Abascal como persona non grata en Ceuta donde los de Casado se abstuvieron. Pedazo de imbéciles que están dando gusto a Sánchez mostrándose divididos.

Irene Montero “bocachancla” se escandaliza por la inminente entrada en prisión de Juana Rivas para cumplir la condena del Supremo por el secuestro de sus hijos. Esta payasa quiere llevar su feminismo y su extremismo a ignorar los dictámenes de la Justicia, como también lo hace el Jefe de Gobierno.

Un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona ha denunciado haber sido insultado en el último claustro de la institución. Asegura que un profesor le llamó «fascista» y «colono» computándose así como el enésimo episodio de falta de imparcialidad ideológica en las facultades catalanas.

La embajadora de Biden

Nueva York paga cien dólares a quien se vacune de COVID: estoy por irme para allá que la cosa está muy mala. Se lo preguntaré a la nueva embajadora que el abuelete Biden nos envía, Julissa Reynoso, educada en Harvard y Columbia, becada por Soros, (¡agárrate que vienen curvas!), experta en políticas de igualdad e inmigración. Hará buenas migas con la bocachancla.

CODA. El nuevo presidente comunista de Perú, en su toma de posesión y ante el Rey Felipe VI, aseguró que Perú convivía en armonía “hasta que llegaron los hombres de Castilla”. ¡Pobre país que seguirá sin levantar cabeza y vivirá el retorno de los terroristas de Sendero Luminoso de la mano del vicepresidente! ¡Pobre Felipe VI que no tiene los arrestos de su padre para repetir aquello de “¿por qué no te callas?”!.