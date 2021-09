Canela fina | Mi relación con El Mundo

Durante quince años publiqué mis artículos en El Mundo. Nunca le fallé al periódico. Incluso dicté mi Canela fina, entubado desde la cama, cuando la Covid me abrió las puertas de la muerte. Siento un profundo agradecimiento hacia El Mundo porque durante tres lustros solo recibí de mis compañeros amabilidades, deferencias, atención generosa a mis actividades, de manera especial al premio de teatro Valle-Inclán y al premio taurino Paquiro.

En la primavera de este año fue destituido de la presidencia de Unidad Editorial Fernández Galiano, empresario ejemplar que mantuvo siempre conmigo una relación impecable. Me molestó el procedimiento empleado para destituirle. Así es que decidí solidarizarme con él y el 21 de mayo dirigí al nuevo presidente Marco Pompignoli una carta anunciándole que en junio dejaría de enviar mis artículos. Me contestó amablemente aceptando mi decisión. Envié a El Mundo un artículo «Adiós, amigos, adiós» en el que me despedía de mis compañeros y que publiqué en El Imparcial.

El 31 de mayo, tras ponerme de acuerdo con Blanca Berasátegui, escribí otra carta a Pompignoli, anunciándole, tras expresarle mi agradecimiento por el trato recibido, que El Cultural dejaría de distribuirse con El Mundo a partir del 1 de septiembre. El 10 de junio, Nicola Speroni, del que tengo la mejor impresión personal, nos dirigió un burofax a Blanca Berasátegui y a mí exponiéndonos que deberíamos continuar con nuestras obligaciones contractuales hasta el 31 de diciembre. La carta era por entero razonable y el 21 de junio contesté que aceptaba todo lo que en ella se decía, reiterando el comportamiento ejemplar que El Mundo había mantenido con El Cultural.

Esa es la verdad que nos hace libres, toda la verdad. Ahora un diario digital publica un titular falso: «El Mundo decide prescindir de Anson». Y no: el titular debió decir: «Anson prescinde de colaborar con El Mundo». O mejor aún: «Anson decide suspender su colaboración con la empresa italiana editora de El Mundo». Y de acuerdo con Mauricio Casals regresé a casa, a este periódico certeramente dirigido por Marhuenda. Son varias las empresas que se han interesado por editar El Cultural. Blanca Berasátegui y yo estamos en conversaciones con ellas y cuando se llegue a un acuerdo haremos pública la decisión.

Luis María Anson de la Real Academia Española