Y ahora, «quosque tandem», Pedro y Yolanda

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, que aspira a todo en el futuro y ya genera nervios en el PSOE, celebra los datos del paro de septiembre, mientras mantiene su órdago con Pedro Sánchez sobre los Presupuestos de 2022. «Quosque tandem?» Como ministra de Trabajo, exhibe las cifras del desempleo como un éxito. Los números son buenos, es cierto, pero encierran mucha miga. Si la sucesora designada, hasta cierto punto, por Iglesias no estuviera en el Gobierno, verías las cifras con otros ojos. Lo decía el poeta Campoamor en una célebre cuarteta: «todo es según del color con que se mire». El paro bajó en 76.113 personas el mes pasado, pero todavía hay 3,25 millones de desempleados, mientras que los afiliados a la Seguridad Social –cotizantes– aumentaron en 57.538 y alcanzan los 19,53 millones, casi el máximo histórico. Hasta ahí, los puntos positivos, que son notables, porque apenas hace un año y sin vacunas contra la pandemia, hubiera parecido imposible alcanzar la situación actual. La parte amarga, que la «vice» Díaz explotaría si no fuera ministra, es que, como apuntan desde de Funcas –uno de los principales centros de análisis económico, que dirige un ex-secretario de Estado de Zapatero– todavía faltan 415.000 empleos para recuperar las cifras pre-covid. Hay 239.230 personas en ERTE y 226.436 autónomos que reciben prestaciones. Para las estadísticas no son parados, pero no trabajan y no es fácil que vuelvan a hacerlo. Además, de los 1,92 millones de contratos que se cerraron en septiembre, solo 216.688 fueron indefinidos, lo que consolida la temporalidad y precariedad laboral. «La recuperación es sólida», argumenta Yolanda Díaz. El tiempo lo dirá y también dependerá de los Presupuestos que pelea con Sánchez y de si hay seguridad para invertir en España, algo que varios fondos de inversión empiezan a poner en duda tras las medidas del Gobierno contra las eléctricas. Una mirada hacia atrás, rebajaría la euforia sobre el paro. Los mínimos modernos se remontan a mediados de 2006, con Zapatero en la Moncloa. Entonces había 1,9 millones de parados registrados –1,3 millones menos que ahora– con los mismos cotizantes. La tasa desempleo era del 7,73% frente al 15,26% actual. Queda un larguísimo camino antes de lanzar las campanas al vuelo. La economía mejora, es cierto, pero hay que consolidar la recuperación en un horizonte repleto de incógnitas. El petróleo se suma a la fiesta del alza de precios energéticos y podría llegar a 100 dólares/barril. No consta que esté previsto en los borradores de Presupuestos, ni tampoco el bajonazo que dio el INE al PIB del segundo trimestre. Díaz, a lomos de una popularidad que alarma en el PSOE, exige más al inquilino de la Moncloa que, por ahora, calla. Habrá acuerdo presupuestario, sí, pero no está claro quien saldrá airoso, y la pugna sigue. «Quosque tandem?», Pedro y Yolanda.