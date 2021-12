Notas del tres de diciembre, primer desembolso de fondos, carretera y manta, “Papi, ¿cuánto falta?” Cuando no se podía saber, Yolanda Díaz ya lo sabía. La vicepresidenta ha aclarado que en la antesala del 8M ya veía venir la gravedad de la epidemia y que lo dijo en el Gobierno, pero la pusieron de loca de los gatos, de meiga que andar barruntando cosas acerca del mañana y de lectora del futuro en los posos de la queimada. Así que antes de la manifestación del 8M en el Gobierno de España nadie podía saber lo del Covid salvo la ministra de Trabajo del Gobierno de España.

En realidad, no era tan difícil imaginar que lo que pasó podía pasar. Si en Italia moría la gente en los pasillos de los hospitales, no había razón para pensar que eso no sucedería aquí en España más pronto que tarde, a no ser que estuviéramos protegidos por algún mágico conjuro.

Si es de los que han apuntado la posibilidad de que el Gobierno restara importancia a la alarma sanitaria por lo que fuera, ya le habrán dicho que usted estaba en el bar y que al fin y al cabo, todos estábamos en otra cosa. Mi parte preferida del razonamiento era que el Gobierno no había implantado antes las restricciones porque no las iba a entender una ciudadanía a la que el propio Gobierno juraba que las restricciones no eran necesarias.

Después vinieron el desastre, la muerte, el silencio y las excusas. A Sánchez le hablaba “la ciencia” como si le hablaran unas voces. Si uno apuntaba que se podía haber sabido antes y que tal vez se hicieron oídos sordos fue para que Irene Japiberdei montara su manifestación feminista, enseguida le venían a decir que era un colgado conspiranoico con el cuarto de baño forrado de papel de plata, alguien sórdido y excéntrico que vestía un embudo en la cabeza a modo de sombrero y que estaba poseído por el sesgo de confirmación. Los llamaban ‘capitanes a posteriori’. “Yolanda a posteriori” me gusta mucho como nombre de grupo de Indie. Significa que ha advertido a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia con año y medio de retraso.

--