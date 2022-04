Friedrich Hayek (1899-1992), premio Nobel de Economía en 1974 y uno de los grandes popes del liberalismo del siglo XX, dedicó una de sus obras principales, «Camino de servidumbre», a «los socialistas de todos los partidos». Defendía en el que por cierto Pablo Casado decía que era su libro de cabecera, que «si consideramos las gentes cuyas opiniones influyen sobre la evolución de los acontecimientos, todas son ahora, en cierta medida, socialistas». Avanzado el siglo XXI, Hayek sin duda cambiaría en su dedicatoria «socialistas» por «socialdemócratas de casi todos los partidos» y todavía más si se fijara en España. Pedro Sánchez presume de socialdemócrata y aplica una política cada vez más alejada de lo que significa ese término, con un intervencionismo cada día mayor. El inquilino de la Moncloa ahora está preocupado por el auge del PP en las encuestas con el liderazgo de Núñez Feijóo y su objetivo inmediato y principal es impedir que se consolide esa tendencia al alza de los populares que tienen abundante clientela de derechas con simpatías socialdemócratas, aunque ni lo sepan ni lo reconozcan.

Feijóo sabe que su adversario no le dará ni agua y que embestirá con todo contra él desde ya mismo. Sin embargo, como el político resabiado que es, ha decidido jugar sus cartas sin complejos lo que incluye, si como parece es necesario, obviar el liberalismo atribuido al PP, más teórico que real desde tiempos de Rajoy. Feijóo quiere darle a Sánchez donde más puede dolerle, con una ración de socialdemocracia que incluye la promesa de rebajar impuestos a las rentas medias y bajas y excluir de esas ventajas a las más altas. Además plantea una reducción del IVA hasta el 4% para la energía y entregar 300 euros, más o menos en mano, a quienes ganen menos de 17.000 euros al año. Las propuestas, en las que habría intervenido Cristóbal Montoro, son heterodoxas, de cariz socialdemócrata y eficacia dudosa pero, piense lo que piense de ellas Feijóo, no importa. Sánchez no querrá saber nada de lo que diga su rival y por eso no se aplicarán. Los dos líderes, desde un buen rollo aparente, ya están en pleno diálogo de sordos, que será cruel y brutal. Mientras tanto, avanzan los socialdemócratas de casi –el matiz es importante– todos los partidos, como diría ahora Hayek.