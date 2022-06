Notas del veintidós de junio de dos mil veintidós, hoy en la tradicional sesión de control a la oposición, Sánchez le ha afeado a Rufián que se esté todo el día quejando. Así, piensa el Gobierno, no se puede. Rufián le había sacado a Sánchez toda la fruta con precios desorbitados. Me gusta esta cosa de Gabriel como de frutero pregonando “¿Quién quiere comprarme fruta, mango de Mamey y bizcochuelo, piña dulce como azúcar cosechada en las lomas del Caney”. ¿Quién quiere comprarle fruta, caramba? Yo a Rufián no le compro ni una moto ni la idea de país pero un kilo de mandarinas como caramelos, sí.

Me gustan las fruterías porque le gustan a Curro Romero. Una vez le presenté a un partidario que era Algeciras y el maestro le preguntó muy tranquilo y cortés: “¿Y usted a qué se dedica?” El aficionado le respondió “Soy frutero, maestro”, y Curro sentenció: “Qué buen gusto”.

Una frutería en junio huele a todas las primaveras juntas. Frutas Rufián es un poco cara. Yo no sé dónde compra las cerezas a seis euros medio kilo. En Tifannys, quizás. No hay mayor morrofino que un indepentista de izquierdas. ¿Y las sandías a trece euros? Va a salir más barato operarse de los pechos que un par de melones de Villaconejos.

“Señor Sánchez, ¿cómo va a usted a terminar la legislatura”, le pregunta Rufián en plan menos cachondeo y a Sánchez le entra una cosa por dentro como cuando un torero se cruza con un gato negro. Al PP esta vez Sánchez le dice que las victorias no son definitivas y no sé si se lo está diciendo un poco a él mismo. Sánchez se está poniendo como crepuscular o algo. El sanchismo es una perfecta metáfora sobre el paso del tiempo en el que todo -el kilovatio, el precio de la gasolina y la derrota electoral- todo, digo, es circunstancial salvo él. Tiene razón en que nada es para siempre. Todo se pasa. Mi amigo Laza dice que los cuernos son de leche como los dientes, y al tiempo, se caen. No hay mal que cien años dure, ni sanchista que lo aguante.