A la ruina como Argentina

El Gobierno de la gente no acaba de enterarse de verdad qué es lo que le preocupa a la gente. Pensaba nuestro presidente que en la calle sólo se iba a encontrar a los que le iban a vitorear, pero resulta que hasta en la otrora Sevilla socialista hay ya más críticos que aduladores, gente corriente a la que molestan tanto las promesas incumplidas de Sánchez como que pacte el futuro de España con podemitas y bildutarras. «Que te vote Chapote», le dijeron quienes no fueron seleccionados para su mitin, pero acabaron protagonizando el primer gran acto del presidente de la gente. El segundo fue ayer, aún más «organizado» que el anterior, pero con mayor suerte. Ninguna crítica, sólo comentarios en positivo de cinco españoles «elegidos al azar», qué casualidad, agradeciendo al líder lo que hace por España y animándole en su autobombo para que avance en la lucha contra los «profesionales del negacionismo» y los «poderes económicos ocultos» de la banca y la empresa, el año pasado elogiados y este 2022 repudiados.

Y es que los empresarios han pasado a ser los nuevos paganos de la crisis. Con la soberbia habitual, Yolanda Díaz les conmina a subir sueldos y reducir beneficios, a lo que ellos responden que, muy bien señora, pero empiecen ustedes dando ejemplo: recorten los gastos del Estado, los sueldos de los cargos públicos, las prebendas de la clase política, los subsidios, subvenciones y el despilfarro improductivo. Quien más se está beneficiando por la inflación es el Gobierno, que llena las arcas del Tesoro a base de cobrar mucho más por los impuestos a los carburantes y la energía. Debería deflactar el IRPF, dado que todos cobramos hoy un 10 por ciento menos que el pasado año. Pero eso no. Hoy le va a recordar Sánchez a Feijóo en el Senado lo bueno y magnánimo que es por bajarnos del 21 al 5 el porcentaje del IVA, como le pidió hace meses el gallego, por cierto. Pero no va a decir que Hacienda lleva más de un año forrándose con el precio del gas, pues su factura se ha triplicado (de 52 euros el mw/hora a 154 en 12 meses), multiplicando lo que ha ingresado no solo por IVA sino también por el impuesto de hidrocarburos, con el que está penalizada igual esta energía fósil.

El Gobierno de la Gente pide esfuerzos pero sin dar ejemplo. Gastan más y endeudan más al país a costa del dinero que nos siguen requisando. Si al menos supieran gestionarlo, perfecto, no habría nada que objetar. El problema es que parchean y parchean con medidas ineficaces que sólo agravan la crisis en forma de deuda, restricciones y desconfianza empresarial. Ahora a Yolanda se le ha ocurrido topar el precio del pan, la leche y los huevos como en Argentina. Gran ejemplo. Allí ha logrado el peronismo socialista llevar la inflación por encima del 50 por ciento. Cobras el sueldo y tienes que gastarlo de inmediato para que valga algo. Caminan desbocados por la senda calamitosa de Venezuela, rechazada el domingo por los chilenos, pero que forma parte de la misma agenda izquierdo-autoritaria que ha llevado a Argentina a la ruina y que Sánchez pretende implantar aquí a golpe de decreto-ley. En fin.