PSOE: 40 años de éxitos

La izquierda ha cosechado grandes éxitos en estos últimos 40 años. Los socialistas son quienes más han gobernado nuestro país, y, a pesar de haber castigado a los trabajadores, privándoles de derechos y libertades, han logrado que un número decreciente, pero en modo alguno insignificante, de sus víctimas sigan votando por ellos.

Pensemos en Andalucía, a la que mantuvieron en la cola del empleo privado durante décadas, y en donde se afanaron lo que no está escrito, ganando una y otra vez las elecciones. Hablando de robar, hasta se atrevieron a argumentar, aunque no con la boca muy grande, que, vamos, no es lo mismo robar que robar, y hay que pedir el indulto a los jerarcas del partido, porque robaron para éste y no para ellos. Y así, con todo, hasta con el crimen de Estado, porque, vamos, los GAL no estuvieron bien, pero hay que recordar los crímenes de ETA, etc.

Subieron los impuestos sin cesar, y millones de paganos siguieron votándoles, pensando generosamente que la izquierda es igual a «más derechos» en favor de los «vulnerables», y que aquí sólo iban a pagar los asquerosos ricos, mientras que el pueblo disfrutaría del Estado de bienestar sin pagar un duro. Todo mentira, claro, pero fue una mentira que muchos creyeron, creen y creerán: lo verá usted en las próximas elecciones.

Siguen revistiéndose de abnegados, de gentes desprendidas y no interesadas por el poder, al que se aferran como lapas, y sobre el que pretenden tener un derecho exclusivo, porque monopolizan la democracia.

Y siempre generando miedo, aterrorizándonos con la ecología, la desigualdad, el machismo, etc., para que tengamos, como diría Fromm, miedo a la libertad, y confiemos en el poder que recorta nuestros derechos por nuestro bien, y en nombre de la solidaridad. Lo están haciendo ahora mismo, sosteniendo que Truss ha probado que nunca se pueden bajar los impuestos, y apelando como acostumbran a la retórica tribal fascistoide: saldremos juntos dentro del Estado, etc.

Un consuelo ante sus éxitos, una intuición de que en el fondo saben que están mintiendo, es repasar sus comienzos. Se ve claramente el contraste con estos tiempos, porque hace 40 años el PSOE utilizaba con orgullo la palabra que hoy les ataca los nervios cuando triunfa electoralmente en boca de Isabel Díaz Ayuso: libertad.