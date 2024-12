El Frankenstein: Sánchez, Otegi y Puigdemont

El actual Frente Popular sanchista quiere vengar al de Largo Caballero, ganando la guerra civil 85 años después. Ésta es la patética conclusión que ha desvelado Sánchez. Un festejo cada cuatro días durante todo el año próximo 2025 para conmemorar que Franco falleció hace 50 en la cama de una residencia de la Seguridad Social fundada por él. Su venganza, le lleva a no tener suficiente con haber exhumado su cadáver del Valle de los Caídos para ahora celebrarlo cada semana, olvidando que «no hay mayor desprecio que no hacer aprecio», es decir, hacerlo mediante el silencio del olvido. Incluso podría ocurrírsele homenajear también a Largo Caballero por querer convertir a España en una república socialista soviética ibérica. Que no es política ficción, como puede acreditarse leyendo sus discursos que no hay ley de su «histórica y democrática memoria» que lo pueda impedir. Su elevada personalidad no tiene límites y va a conseguir que su visceral antifranquismo despierte el interés o la curiosidad por conocer la realidad de su odiada «España franquista».

Que por supuesto no era –ni pretendía su jefe que lo fuera– una democracia parlamentaria liberal sino una «Orgánica». Y de paso, conocer por ejemplo que en la ONU se guardó un minuto de silencio cuando se tuvo noticia de su muerte. Y también conocerán que no pocos estadistas democráticos desde Eisenhower a De Gaulle, vinieron a España y le visitaron en el Pardo, por no hablar de la multitud de viviendas sociales promovidas por el INV lo que le serviría de modelo de referencia para aprender a construir alguna. Y sus leyes sociales a su socia política Yolanda. Más vale tomarlo a broma, cual una iniciativa propia de Frankenstein, que tomarlo en serio, porque el personaje, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, parece haber «enloquecido» y lleva a España por una senda peligrosa, de la mano de Puigdemont y Otegi. El intenso calendario de fiestas y festejos antifranquistas, sin duda contará con ilustres protagonistas represaliados por la dictadura, y liderados por ellos tres, entre otras víctimas de la guerra y la dictadura. Aunque habiendo ésta acabado hace 85 años, y fallecido su victorioso dictador hace 50 no es fácil que encuentre demasiados que lo conocieran en vida. Su Frente Popular pretende reescribir la historia para ganar ahora la guerra civil a costa de la convivencia y la concordia entre los españoles. Cree que reescribiendo el pasado y mandando en el presente, garantiza su futuro. Su pasado y presente ya lo tiene escrito muy negro en la Historia. Y su futuro también. De la mano de Otegi y Puigdemont, para destruir la Transición, la Monarquía y la Constitución.