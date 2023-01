La sombra del Qatargate es alargada

El Qatargate, como ha sido bautizado, apunta claramente a ser el más grave caso de corrupción conocido en el Parlamento Europeo, y tiene al grupo socialista de la Eurocámara en el epicentro del escándalo. Lo cierto es que no parece tener el eco que cabría esperar de un caso de sus características, nada menos que la presunta compra de voluntades políticas por parte de un país del Golfo tan de actualidad por haber sido el país anfitrión del reciente Mundial de fútbol, lo que añade más sombras si cabe al ya discutido tema de esa decisión por parte de la FIFA como es sabido. Pero una cosa es que se hable del pago de suculentas comisiones y sobornos en torno a esa controvertida decisión en un mundo futbolístico cada vez más envuelto por las polémicas que rodean los intereses económicos respecto a contratos televisivos en juego, y otra distinta, que el Parlamento de la UE este sometido a esas mismas operaciones. De momento una socialista del PASOK griego, Eva Kaily, estrella del firmamento político de Bruselas y que ocupaba una de las vicepresidencias la Cámara no solo esta cesada por unanimidad, sino ingresada en prisión a la espera del avance de las investigaciones en marcha. La presidenta del eurogrupo parlamentario socialista Iratxe García pertenece al PSOE, que no parece haber dicho nada respecto a su relación con el caso al aparecer comprometedoras imágenes e informaciones que muestran de manera indeleble una estrecha relación de su jefa de gabinete con la detenida y su pareja, un tal Giorgi. Al parecer habría disfrutado de vacaciones al menos en julio de 2021 junto a ellos en un yate, lo que ha llevado a que el diario francés Le Point titule «Las vacaciones de Kaily hacen olas», al publicar esas fotografías comentando que resulta «embarazoso» comprobar que «Kaily estaba muy cerca de la jefa de despacho de la líder de los eurodiputados socialistas, Laura Ballarin, mientras se desarrollaba el Qatargate». Al parecer la documentación obrante en la fiscalía acredita una estrecha relación mantenida entre 2018 y 2021, compartiendo vacaciones en la mar en Baleares y las islas griegas, por parte de Ballarin militante del PSC y la pareja, lo que destaca la prensa francesa y griega. No constan declaraciones ni actuaciones de Sánchez como secretario general del PSOE que hizo bandera de la lucha contra la corrupción del PP y de la transparencia en la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Ante el próximo semestre de presidencia de la UE por Sánchez en nombre de España, cabría aclarar ese turbio asunto.