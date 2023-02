¿Ha muerto el «procés»?

No creo que nadie sea tan ingenuo como para pensar que ERC abandona el proceso independentista y se rinde ante La Moncloa a cambio de los votos del PSC para aprobar los presupuestos catalanes. El exministro Illa no es más que una marioneta que sigue las instrucciones de Madrid. No lo digo en tono despectivo, ya que es la mera constatación de una realidad objetiva. En el PSOE, los territorios tienen una autonomía muy limitada que afecta los asuntos propios o menores, mientras que en las grandes cuestiones son meros ejecutores de las instrucciones del aparato del partido. Nada que ver con lo que era el socialismo catalán hasta la llegada de Sánchez a la Secretaría General. No me parece mal. El modelo de reinos de taifas es catastrófico. La propaganda monclovita quiere mostrar que hay buen rollo entre los socialistas y los independentistas de izquierdas, así como que el «procés» ha finalizado. Menuda chorrada. Es bueno no olvidar la existencia de JxCat, las CUP, Omnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana…. No me ha llegado ninguna noticia que permita suponer que no lo volverán a hacer.

Es más, la alianza del PSC y ERC es una magnífica noticia para Puigdemont y sus seguidores, porque acusarán de botiflers a Junqueras y su acólito, Pere Aragonés. La batalla de las municipales está a la vuelta de la esquina y los estrategas socialistas sueñan con convertir a Collboni en alcalde de Barcelona con el objetivo de enmascarar una amplia derrota de la coalición socialista comunista. Esperan mantener la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón, así como Sevilla. Lo de Barcelona me parece imposible. No imagino a ERC entregando la Alcaldía al PSC. Por otra parte, no creo que el PP sea tan tonto como para regalar sus votos al vicario de Sánchez. El independentismo se ha replegado a los cuarteles de invierno a la espera de una mejor oportunidad mientras se dedica a debilitar a España. Es decir, ir expulsando a los organismos y oficinas del Gobierno. Ha ganado con los indultos, la sedición y la malversación, pero ahora les conviene un gobierno de izquierdas débil al que poder extorsionar. ERC solo ha hecho concesiones presupuestarias, pero nada esencial que permita afirmar que es el fin del «procés». Hay que rendirse ante la eficaz propaganda monclovita.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)