El agravio continuo de Marlaska

El Partido Popular ha redoblado su ofensiva en el Congreso de los Diputados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En este caso, registrará una iniciativa para denunciar la «precaria situación» de la Policía y la Guardia Civil porque el Gobierno no actualiza los importes de las dietas de alimentación y manutención, y ni siquiera ejecuta las partidas destinadas a ello, que llevan sin actualizarse desde el año 2005, lo que hace que, en la práctica, apenas cubran la mitad de los costes reales en el contexto actual. Un nuevo agravio contra los ejemplares agentes de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que cumplen con su trabajo sin que desde el Ministerio del Interior se tenga una correspondencia similar. El PP reafirma así su compromiso con estos empleados públicos frente al abandono de un Gobierno incapaz de ofrecer unas condiciones dignas.