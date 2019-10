Los peores datos de empleo en siete años... están aquí

La economía no nos da buenas noticias. Y lo menos indicado es hacer una negación, como otrora pusiera en escena el PSOE. Otra cosa es tener buen ánimo y enfrentarse a la realidad con espíritu combativo. El que tiene la ministra Nadia Calviño, que se muestra segura de nuestra fortaleza económica, frente a otros países, para aguantar la grave crisis internacional que se barrunta. Pero que no se le vaya la mano con el optimismo. Desde la UE ya le han avisado del riesgo de que se incumplan los objetivos pactados en déficit, gasto y deuda. La desaceleración en la que está inmersa la economía española –esa que ella debe doblegar– se hace evidente en las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicadas ayer. El aumento trimestral en el número de ocupados es el más bajo de los últimos siete años (69.400 más) y se sitúa en niveles no vistos desde la crisis. Y lo que es peor: el paro en términos desestacionalizados creció por segundo trimestre consecutivo. En concreto el incremento fue del 1,72%. O dicho en román paladino: el desempleo crece más allá de las temporadas de verano o Navidad. La contratación –o mejor dicho–, la no contratación, aumenta. Es el momento de las reformas. De no repetir los errores del pasado.