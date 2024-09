Hablar sin fundamento

En Moncloa existe un laboratorio de ocurrencias para que todos crean que el presidente es brillante, cuando su cerebro goza de escasas neuronas. Algunos piensan que durante su veraneo estuvo maquinando acciones, como la de seguir acaparando instituciones, tipo Banco de España; de traer anualmente 250.000 inmigrantes para que no decaiga el estado del bienestar (¿?)… En este sentido Pepe Álvarez -manejador de los destinos de UGT y, por tanto, vago profesional, como todos los sindicalistas-, le paró los pies diciéndole que este septiembre ha llegado con 200.000 parados más, el peor dato desde 2008. ¿Qué hacemos con este índice de desempleo y con los sin papeles que están ya dentro de nuestras fronteras? Será que se ha propuesto organizar una especie de Olimpiada de la desocupación. Pero en este mismo laboratorio de ideas elaboran el argumentario de cada día, aunque algunos no lo memorizan bien. Por ejemplo, Patxi López, ese fracasado a quien Sánchez tolera porque no le ha salido respondón, una especie de Javier Arenas del PSOE, no se aprendió la lección y contradijo el martes a la portavoz Esther Peña –una nueva versión de Adriana Lastr solo que sin cazadora vaquera-, y a la ministra Pilar Alegría –siempre con el cutis impecable gracias a las mágicas manos de los doctores Oyola de la Clínica Bruselas-, cuando aseguraban que la “fiscalidad diferenciada” de Cataluña es igual que la de Teruel, Cuenca y Soria. Ahí patinó el bueno de Patxi diciendo que nada tienen que ver puesto que son provincias y la otra, Cataluña, es región. Un lío que hizo que todos quedaran a la altura del betún. Es lo que tiene no aprenderse bien el argumentario porque la del cutis impecable también se equivocó y en vez de Soria dijo Guadalajara. Hablan como loros y repiten mal lo que se les indica.

Platican sin fundamento, ya digo. El primero, el que los preside, quien asegura que hay muchos Lamborghinis en España. Amigo mío, a una le enseñaron que hay que documentarse antes de categorizar sobre algo; me he tomado la molestia de rastrear lo de esta marca italiana y he dado en saber que lo que más hay son tractores para el campo con motor de esta firma porque “son conocidos por su estilo audaz, su rendimiento, diseño y atractivo exclusivo que los distingue”. Esta es una cita textual. Y entre coches y tractores están registrados en nuestro país 34 unidades. ¿Cómo se le queda el cuerpo?

Sin embargo, no nos falta la esperanza, en este caso puesta en la nueva presidenta del CGPJ para que devuelva el prestigio a la Justicia. No sé si escribir esto traerá mal fario: lo mismo ocurrió con el presidente del Constitucional y ya estamos viendo el resultado. En todo caso, esta mujer, insulsa por otra parte, que para salada ya tenemos a la Montero, dejó claro en su discurso de apertura del año judicial que la Justicia no ha de someterse a la presión de ningún otro poder. Ojalá siga pensando lo mismo en el futuro.

CODA. Inés de Ramón es la mujer del momento. Sale con Brad Pitt, el animal más bello del mundo, un amigo común los presentó. Esto me resulta familiar, por tanto no puedo por menos que decir: ¡que los clementes dioses bendigan a los amigos comunes que saben presentar animales bellos!