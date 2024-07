Información y opinión contra Milei

La prensa progre publica noticias malas sobre Milei –igual que sobre Díaz Ayuso. Lógico. Ambos representan un peligro para el pensamiento único. No son perfectos, ni mucho menos, pero emiten mensajes liberales, no se acobardan frente a la izquierda, y encima ganan las elecciones. La corrección política ha entrado en pánico, no por las ideas liberales, sino por la posibilidad de que tengan éxito económico y político. Los demás, mientras nos lo permitan, podremos entretenernos analizando lo que llaman «el relato», es decir, la propaganda de toda la vida. Diario El País, 12 de junio. Toda la página 10 está dedicada a Milei. Foto, artículo y análisis. Todo negativo. La foto muestra a un grupo de manifestantes en Buenos Aires durante el Día Internacional de la Mujer. Titular informativo: «Milei desmantela en seis meses décadas de políticas feministas». Se trata de reducir el gasto público y la burocracia, pero el diario lo asocia con la violencia, con lo que sólo cabe concluir que el intervencionismo ayuda y el liberalismo daña.

Es decir, habremos de creer que cerrar ministerios o eliminar el absurdo lenguaje inclusivo promoverán la violencia contra las mujeres, lo que no tiene ningún sentido, ni el periódico demuestra. Eso sí, recoge declaraciones de protesta de integrantes de esos mismos organismos, de burocracias internacionales y de «distintas entidades de la sociedad civil». Vamos, todo el mundo. Entrañable, como lo fue el reproche por haber cerrado una subsecretaría, pero «no porque hubiera alcanzado sus objetivos», lo que revela un notable desprecio por la realidad de la burocracia.

Todo esto, señora, en páginas de información. Ahora pasamos a la opinión, con un artículo de Mar Centenera titulado: «Desprotección para miles de víctimas». Sigue la misma lógica de identificar más gasto con más protección, y al revés. No solo no lo prueba, sino que, reconociendo que el Ministerio de las Mujeres no frenó el número de muertas, añade, sin demostración alguna, que «el recorte de los recursos destinados a prevenirlas hace temer que la cifra aumente aún más».

Eso sí, en información y en opinión nos queda claro que Milei es «ultraderechista». Se cita a Sánchez, que acusó al argentino: «no quiere que se visibilice la causa de la mujer». Y ni una palabra sobre las mujeres que pagan impuestos y padecen las tropelías de los políticos y burócratas supuestamente feministas.