Lenguaje emocional

Manejar la lengua es un arte, las precisiones –o manipulaciones semánticas-, están hoy a la orden del día y los del gobierno actual deben tener en nómina a unos cuantos especialistas bien entrenados para que cuanto digan suene bien, suene bonito, suene incluso a letanía que, de tanto repetir, resulte cierta. Los budistas en sus meditaciones y con el sonido periódico de una campanita de fondo, repiten durante horas Nam-myoho-renge-kyo que, según los maestros, “es el principio que afirma que, aquellos que viven vidas comunes y hacen esfuerzos continuados, triunfarán sin falta, y recitar esta frase es manifestar la energía pura y fundamental de la vida, reverenciando la dignidad y las posibilidades de nuestras vidas comunes”. Iterar cansinamente unas cuantas palabras es darles carta de naturaleza, autentificarlas, pero también dormir incluso a las ovejas, de hecho no hay nada mejor que repetir monótonamente una oración, por ejemplo, relaja y ayuda a conciliar el sueño. Rezar infinitos padrenuestros o hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones mentalmente es una fórmula para evitar somníferos –tengámoslo en cuenta porque en España un 14% de personas no pega ojo-, pero me temo que nos estamos desviando del propósito inicial, que es desmontar ese lenguaje que se nos aplica a la ciudadanía para hacernos ver lo que no es, en este caso hacernos tragar con una amnistía que todos deploramos, incluida la militancia del PSOE, reforzada por los clásicos: Juan Carlos Rodríguez Ibarra la equipara con violar a 40 millones de españoles, a sus votos y a la Constitución, “porque quien viola la Constitución, está violando a todos y cada uno de nosotros y constituye una traición sin límite”. De esta forma, el aparato manipulador del gobierno trabaja a destajo estos días, incluso ha aplazado un acto de la UE para no hablar sobre este asunto puesto que este seminario iba sobre el Estado de derecho.

Mientras tanto Marlaska intenta bajo todo este ruido (no sé si con muchas o pocas nueces), cargarse a la Guardia Civil, esa sacrificada institución que tanto ha dado por España, un Cuerpo valiosísimo, hoy postergado y cada vez más vacío de competencias, siendo muy respaldado por la sociedad pero llamado a desaparecer si algo inesperado no lo remedia. También, en otro orden de cosas y hablando de otro ministro, Albares, el de exteriores, con menos fuerza de una gaseosa, pide a Irán que saquen de la cárcel a un muchacho encarcelado desde hace ya bastante tiempo, acusado falsamente de espionaje. No quisiera estar en su pellejo ni por un minuto, ¡pobre desgraciado! Y si añadimos más sobre ministros, no podemos dejar de contar, con cierto regocijo, que la Montero deberá pagar 5.400 euros a Rafael Marcos, ex marido o lo que fuere, de María Sevilla y devolverle su vulnerado honor al haberle llamado gratuitamente “maltratador”, ese término que se ha hecho cansino y que ha perdido todo su contenido y consistencia de tantas veces que lo hemos escuchado.

Por lo demás, decir que en Estados Unidos no quieren un candidato soltero. El republicano Tim Scott no tiene pareja que lo acompañe en su campaña y eso allí no gusta. Siempre las primeras damas han tenido un protagonismo importante, suponiendo un referente para la mujer americana. Son así y aquella idiosincrasia es muy difícil de cambiar, como todas.

CODA. España ha sido la candidata elegida para el mundial de futbol de 2030. Para entonces, todos tendremos siete años más. Ese ha sido mi primer pensamiento.