Meloni «sola ante el peligro» contra el aborto en el G-7

El G-7 es el acrónimo del grupo que integra a los 7 países más industrializados del mundo de economías capitalistas y que se reúne anualmente en una Cumbre con sus respectivos jefes de Estado o de Gobierno en el país que con carácter rotatorio lo convoca como anfitrión. Hasta la crisis de Crimea de 2014 era el G-8, con Rusia además de los 7 actuales, pero fue expulsada por ese motivo. Esos 7 países son Alemania, Francia, Italia, EE UU, Reino Unido, Canadá y Japón, además de los presidentes de la Comisión y el Consejo europeo en representación de la UE.

Discuten sobre cuestiones económicas así como de asuntos de ámbito geopolítico Este año la presidencia rotatoria la ejerce Italia con Giorgia Meloni de anfitriona, y ha sido noticia destacada la firme oposición suya a que en la declaración oficial conjunta al finalizar la cumbre se incluyera el derecho al aborto como un objetivo a alcanzar plenamente, y con financiación pública garantizada antes y después de su práctica. Macron y Scholz han tenido una derrota sin paliativos en las elecciones de este pasado domingo, mientras por su parte la PM Meloni ha tenido un indudable triunfo en los mismos comicios europeos, lo que, frente al ocaso de estos opositores colegas europeos, ha reforzado claramente su legitimidad política para vetar la palabra aborto o el eufemismo habitual de «interrupción voluntaria del embarazo» como un derecho a promover y garantizar. Otros dirigentes del G-7 como Sunak del RU tienen convocadas elecciones donde las encuestas apuntan a una derrota sin paliativos del líder conservador y en noviembre Biden se juega su reelección frente a Donald Trump, que se opone frontalmente a considerar el aborto como un derecho a promover, financiar y garantizar. El presidente francés Macron acaba de incluir en la Constitución de la V República el aborto como un derecho y promueve eso mismo en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con un serio enfrentamiento político y diplomático con Meloni por esa tan sensible cuestión en el G-7. Puede decirse que Meloni se encontraba «sola ante el peligro», con la misma Ursula von der Leyen de la CDU alemana, colocada «de perfil», lo que ante su candidatura para seguir al frente de la Comisión europea es un dato no menor, cuando había anunciado su disposición a pactar con ella con esa finalidad. La declaración final de esta Cumbre asume la de Hiroshima que se pronuncia claramente a favor del aborto, pero no obsta a que Meloni ha dado la cara con una dignidad que la honra ante no pocos millones de españoles entre otros muchos.