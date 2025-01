No es «humanitario» traer masivamente a inmigrantes pobres de África para convertirlos en mendigos en España, en Europa por tanto. No es solidario «importar» personas para ofrecerles un futuro de indigencia. Los emigrantes africanos comienzan a frecuentar barrios donde antes nunca llegaban (en otros ya se hacinan, por eso están ampliando fronteras –dicho con irónica tristeza–, en los mapas locales). Resulta desolador verlos andar sin rumbo, escarbar en basuras. La mirada perdida, el desconcierto en el rostro. Muchos llevan una sudadera, la capucha tapándoles la cabeza. Alguien que los trata habitualmente cuenta que intentan así esconder en lo posible el color de su piel, porque están intimidados, en un ambiente que sienten casi extraterrestre, tan lejos de su hogar, de lo que están acostumbrados a ver, a sentir. Se creen «diferentes», y eso los turba, los abruma. El choque cultural que soportan es brutalmente extremo, y tendrá consecuencias. Algunos optan por cometer pequeños hurtos. Otros –la mayoría–, no están capacitados para la delincuencia. Muchos se ven condenados a la mendicidad a las puertas de un supermercado, a hurgar entre desperdicios. Vivir en la calle, como saben los sintecho, provoca trastornos mentales. Los humanos no estamos preparados para la intemperie, buscamos abrigo y protección desde el paleolítico, cuando nuestros ancestros dibujaban sus sueños, deseos o peticiones en forma de arte prehistórico en las cuevas que les servían de protección, de morada. Hoy, una élite traficante, malintencionada y codiciosa, pone como excusa la solidaridad pero está robándoles su hogar a estas personas, ejecutando movimientos de población de una contundencia y barbarie inéditas, haciendo experimentos sociales que no ideó ni siquiera Stalin, y eso que el tirano deportó y desarraigó a grupos étnicos «completos» de un lugar a otro para ejercer su poder sin obstáculos. Algo semejante sucede ahora: utilizan interesadamente masas de pobre gente para condenarlas a la miseria, no solo material, sino existencial. Destrozan África y Europa a la vez. Spolier: la historia juzgará severamente a los responsables. Mientras..., ¡felices Reyes Magos!, que también entrarán hoy en España sin papeles.