¿Qué pasa en Ucrania?

Los aliados coinciden en que Estados Unidos es imprescindible, aunque atacar a Trump se ha convertido en un deporte europeo. Es cierto, también, que luego le hacen la pelota, hay que decirlo claramente, porque le necesitan. Es interesante constatar, dicho irónicamente, lo listos que somos los políticos, los intelectuales y los periodistas europeos y lo cortos que son los estadounidenses que le han elegido presidente. Estos días es divertido leer y escuchar lo que se dice sobre el inquilino de la Casa Blanca, ya que lo muestran como la encarnación de todos los males. Por supuesto, es un siervo de Putin que ha roto la línea de la política exterior estadounidense y los compromisos con la OTAN y la UE. En primer lugar, me gustará ver cómo evoluciona esta crisis, porque parece más teatro que una realidad. Tras el fracaso de Afganistán ahora estamos asumiendo el que se vive en Ucrania, ya que todos saben que es una guerra que no se puede ganar salvo que se asuma una peligrosa escalada bélica de consecuencias imprevisibles. Los aliados huimos de Afganistán e incumplimos los compromisos adquiridos. Ahora ya no nos importa el abandono de las mujeres y la imposición de un régimen totalitario.

Hay que asumir, desgraciadamente, que Europa es el paraíso de las grandes declaraciones. Otra cuestión distinta es ponerlas en práctica. ¿Quién está dispuesto a combatir en Ucrania? No creo que haya muchos voluntarios. Es bueno recordar que siempre hablan de desplegar tropas de paz cuando acabe el conflicto. Nadie quiere luchar por la democracia en el frente de batalla contra el ejército ruso. Las guerras producen muertos. Una cosa es cuando son ajenos y otra muy distinta cuando son propios. Me gustaría una victoria ucraniana y que se consolidara una democracia, pero no existe ninguna posibilidad. Es una guerra que ha concluido. Si Estados Unidos abandona la coalición, la UE debería asumir el enorme coste del suministro de armas. No creo que la sociedad europea esté preparada para un conflicto de larga duración que exigiría enormes esfuerzos y tendría un gran coste económico. Todo indica que la estrategia de Trump es acabar con la guerra, apartar a Zelenski e impedir que Rusia se quede con más territorio.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)