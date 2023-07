Soraya no es asesora de Feijóo

A Alberto Núñez Feijóo le crecen como esporas los nombres que se apuntan a su lista de consejeros áulicos. A medida que se aproxima el 23J, y sube la confianza en que tocan gobierno, cada vez son más los que se las dan de saber quiénes están detrás del éxito del gallego. Los entornos muchas veces equivocan el tiro adrede, y la necesidad de titulares en una campaña aburrida, y que ya no da más de sí, es el único atenuante que alegar para lo que no dejan de ser actuaciones desatadas del factor humano.

Ahora, en estos intentos de apuntarse a compartir la medalla, brotan nombres que chirrían demasiado como para que puedan digerirse sin pensar que nos están mintiendo. Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, no cuela como arúspice de la nueva dirección del partido. Papeles mandan muchos, pero los que más mandan, y más útiles son, resulta que, a la vez, son los que menos hablan. Y la ex vicepresidente puede enviar un papel, como tantos otros, pero no está en el círculo de confianza del presidente del PP, por mucho que se cuente que el «sorayismo» ha tomado posiciones en el nuevo equipo de Génova. Los que están figuran por su perfil individual, no por haber pertenecido al clan sorayista, y quienes se esfuercen en hacer circular el nombre de la ex vicepresidenta como una persona de confianza de Feijóo gastan esfuerzos inútilmente. La brecha se marcó desde Moncloa en la Legislatura de Rajoy, la confianza se perdió entonces, y lo que se leyó desde Galicia como una falta de lealtad es irrecuperable.

A Feijóo le reconocen hoy que ha vuelto a unir al partido, y éste es un logro que se sostiene en su capacidad de integrar a todas las voces. Pero, del lema «todos ayudan», a sostener que el éxito hay que repartirlo también entre todos hay más que matices. Feijóo buscó consejo para el cara a cara de Atresmedia, por ejemplo, entre quienes participaron en el debate de Aznar del 93, como también consulta a ex ministros y otros veteranos dirigentes del partido. Pero su núcleo de confianza es el que se vino con él de Galicia, ampliado con el equipo de dirección que nombró en Génova, y ahí están los que le acompañarán a la «fontanería» de Moncloa si así lo deciden los españoles. El político gallego es leal con los que son de verdad suyos, y éstos sí que funcionan como un clan en lo personal y en lo profesional. Para conocer quién susurra de verdad a Féijóo en la sombra no hay que moverse de Génova, salvo pocas excepciones.