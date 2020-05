Twitter desmiente a Illa: Sanidad sí dijo tras el estado de Alarma que la población no necesitaba mascarilla

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a sorprender a propios y extraños al asegurar durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que “el Gobierno siempre ha dicho que el uso de mascarilla, desde el decreto del estado de alarma, era recomendable. El Gobierno siempre ha dicho que el uso de la mascarilla no sustituía otras medidas muy importantes, como la distancia interpersonal de dos metros. Y la mascarilla siempre dijimos que era altamente recomendable, sobre todo cuando no se podía mantener la distancia interpersonal de dos metros”.

Dicha afirmación contrasta, sin embargo, con los informaciones emanadas desde su departamento sobre el uso de protectores buconasales. Como ya informó LA RAZÓN, antes del estado de alarma, el 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad aseguraba en un comunicado que “la población general sana no debe usarlas”, subrayando que “las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del coronavirus si las llevan las personas enfermas”. Un día más tarde, el 6 de marzo, el propio ministro aseguraba, a preguntas de los periodistas, que “al menos en España no hace falta usar mascarillas por la calle. Tienen que usar mascarillas los que las tienen que usar, los profesionales sanitarios y aquellos personas que ellos indiquen y, por tanto, sobre esto, también es muy importante apelar a la población para que haga un uso racional de los medicamentos, si no las cosas las cosas empeoran. Por tanto, no hacen falta mascarillas en España; las tienen que usar quienes las tienen que usar y en estos momentos el material sanitario está disponible donde tiene que estar disponible”.

¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del nuevo coronavirus?#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mFgi1GYTQp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 18, 2020

Una vez declarado el estado de alarma, el 18 de marzo el Ministerio de Sanidad difundió a través de su cuenta de twitter un mensaje en el que afirma que “la población general sana no necesita utilizar mascarillas. Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan quienes están enfermos. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario”.

El 24 de marzo el Ministerio insistía en su recomendación a través de su cuenta: “Si estás sano no es necesaria la mascarilla”, y no es hasta casi un mes después de la declaración de este estado, hasta el 11 de abril, cuando el Gobierno pasa a recomendar su uso a la población general, coincidiendo con la vuelta al trabajo de algunos sectores económicos no esenciales. El 4 de mayo el departamento que dirige Illa convirtió su uso en obligatorio en los desplazamientos en transporte público. Desde ayer, hoy, son ya obligatorias, más de dos meses después de que estallara la pandemia y cuando España alcanza los 27.940 fallecidos y los 233.037 contagiados