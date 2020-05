1. Estamos habituados a hablar de UCIS, pero ¿qué son las Unidades de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR)?

Dr. Peces-Barba: Se trata de estructuras en general dependientes del servicio de Neumología destinadas a prestar atención a pacientes semicríticos respiratorios, que no necesitan intubación. En ellas se priorizan los soportes no invasivos, muy especialmente la ventilación no invasiva y los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo. Adicionalmente, algunas unidades, como la nuestra, también implementan el destete de ventilación mecánica; se trata en este sentido de ir desconectando poco a poco a un paciente de un respirador invasivo. Estos respiradores invasivos ventilan al paciente mediante una cánula de traqueotomía. La finalidad del destete es, por un lado, conseguir hacer que el paciente sea independiente de esta máquina y, por otro, lograr retirar la traqueotomía para que el afectado pueda llevar una vida normal.

2. ¿Qué datos de pacientes y asistencia tiene la UCIR de la Fundación Jiménez Díaz durante estos meses de crisis sanitaria?

Dr. Peces-Barba: La UCIR durante estos meses de crisis sanitaria ha crecido de 5 a 38 camas totalmente equipadas gracias a la rápida intervención del equipo de gestión del centro. Esto ha permitido atender un número muy superior al total de pacientes que se atienden en un año en esta estructura en tan sólo dos meses. El esfuerzo de todo el equipo de neumólogos adscrito a esta unidad y los residentes mayores de esta especialidad lo han hecho posible.

3. ¿Qué papel ha jugado esta UCIR durante la pandemia del coronavirus?

Dra. Heili: Por un lado, ha permitido no colapsar la UCI, atendiendo con éxito a la mayoría de pacientes que llegaban en la fase hiperaguda de la pandemia. Llegaron a presentarse momentos críticos de alta demanda asistencial donde la UCIR supuso un gran alivio de la presión asistencial hacia la UCI. En una segunda fase ha permitido, dada su especialización en desconexión de ventilación mecánica y cierre de traqueotomías, liberar otra vez de manera efectiva camas de UCI sin mortalidad asociada alguna. Esto ha permitido replegar camas e iniciar la atención de pacientes con patologías urgentes Covid y no Covid. En esencia, ha contribuido de manera muy relevante a absorber el impacto de esta pandemia y favorecer el retorno a la normalidad.

4. ¿Hay datos de cuántos ingresos en UCI se han ahorrado con el uso de esta UCIR durante la crisis sanitaria?

Dr. Peces-Barba: De no existir la UCIR, cerca de un 70% de los pacientes habrían tenido que ingresar en la UCI en condiciones normales, dada la severidad de la lesión pulmonar, y de haber sido así, esta habría colapsado al inicio de la pandemia. Finalmente, la UCIR tuvo necesidad de trasladar a la UCI un 34% de sus pacientes por requerir intubación orotraqueal. El resto superó la enfermedad con una tasa de éxito global que supera el 87%, pese a la lesión pulmonar excepcionalmente severa. Estas unidades tienen sentido si no aumentan la mortalidad y se retrasan el acceso a la UCI si este es necesario, hecho que se ha demostrado en nuestra unidad.

5. ¿Cuál es la función de los respiradores frente a la Covid-19?

Dra. Heili: La función de estos equipos es mantener en vida al paciente mientras evoluciona la fase inflamatoria viral que, sin soporte ventilatorio, no es compatible con la vida en los casos muy severos. Una vez superada esta fase, hay que tratar de desconectar a los pacientes de esta máquina, lo que en general demanda mucho tiempo y recursos (cuidados, rehabilitación pulmonar y motora general, optimizar la nutrición, atención psicológica etc…) y suele exigir un trabajo multidisciplinar.

6. ¿Hay diferentes tipos de respiradores según las necesidades del paciente?

Dra. Heili: Sí, en general los equipos necesarios para tratar la neumonía por Covid deben tener unos requisitos en cuanto a la capacidad de controlar la protección del pulmón en la fase más severa y permitir la desconexión en modos que se sincronicen bien con la transición del paciente a la ventilación espontánea. Aunque existen muchos modos de ventilación, algunos no son necesarios, otros son redundantes; y estos son necesarios.

7. La Fundación Jiménez Díaz participa en la creación del ventilador MVM. ¿Qué características tiene?

Dr. Peces-Barba: Este respirador, el MVM (Mechanical Ventilator Milano, ciudad desde donde partió esta iniciativa), busca específicamente los dos objetivos anteriormente expuestos: priorizar el control exquisito de la ventilación en la fase más severa y facilitar la transición hacia la ventilación espontánea. Es un respirador creado por una plataforma internacional de investigadores ingenieros, físicos y médicos sin ánimo de lucro ni de creación de patentes para ofrecer un producto de alto nivel y bajo coste a disposición de todos los países. Nosotros colaboramos directamente con los físicos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) que participan en esta plataforma internacional.

8. ¿Qué ventajas aporta este dispositivo?

Dra. Heili: Proporciona el soporte necesario en estos enfermos con un nivel de seguridad muy elevado y una pantalla digital muy visual del funcionamiento y de la respuesta que está teniendo el paciente.

9. La urgencia ha obligado crear un gran volumen de respiradores. ¿Está garantiza la seguridad de esos dispositivos?

Dr. Peces-Barba: Todos los respiradores que llegan al paciente han pasado por los mecanismos reguladores de las autoridades sanitarias y cuentan con la aprobación por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

10. Los pronósticos apuntan a que en otoño habrá un repunte. ¿España contará con respiradores suficientes que garanticen el abastecimiento?

Dr. Peces-Barba: Eso esperamos y parte de este esfuerzo de colaboración y otros muchos que se están llevando a cabo van en esta línea. No obstante, será fundamental en estos meses planificar los recursos necesarios y potenciar las unidades útiles disponibles para esa posible situación que, en efecto, puede darse. Debemos aprender de la experiencia adquirida en una situación convulsa. Ahora tenemos ocasión de planificar todo con más tranquilidad para estar mejor preparados.