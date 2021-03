Los MIR exigen una jornada laboral máxima de 35 horas y subir el salario mínimo a 28.000 euros

“Entre 900 y 1.000 euros es nuestro sueldo base y debería actualizarse”, ha afirmado Álex Mayer, vicepresidente de la Asociación MIR España. Exigen a Sanidad un salario mínimo de 28.000 euros con una jornada laboral semanal máxima de 35 horas y un descanso de 12 horas tras las guardias.

“Los sueldos que regulan la formación sanitaria es del año 2006 y se ha quedado atrás de la realidad”, ha explicado Luis Tejedor, presidente de la Asociación MIR de España, entidad que se ha unido a CCOO para reivindicar reformas de los médicos residentes.

En la actualidad, los MIR cobran, de media, unos 16.000 euros aproximadamente de sueldo, según la CC AA. Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CCOO, ha hecho hincapié en que urge actualizar estos sueldos porque los MIR “no pueden seguir siendo considerados una mano de obra barata”.

Con el fin de que se acometan los cambios oportunos, CCOO y la Asociación MIR de España van a solicitar una reunión con el Ministerio de Sanidad. En concreto, van a pedir un encuentro con el director de Ordenación Profesional, Vicenç Martínez, para trasladarle sus propuestas. El objetivo: que sean llevadas a la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, van a pedir que los MIR tengan voz propia en esta negociación.

Mayer ha explicado que sus reivindicaciones se centran en tres grandes bloques. En el formativo, reclaman un ratio máximo de cuatro residentes por cada médico especialista y solicitan que se destinen siete horas mínimas semanales a la “formación académica, no a la práctica”, así como reformas en las rotaciones. En el apartado laboral, “vemos muchas deficiencias y desigualdad no sólo entre CC AA, sino dentro de la misma CC AA e incluso dentro del mismo hospital. Se necesitan habilitar zonas de descanso dignos, una jornada laboral de 35 horas máximo, jornada que se pasan en la mayoría de los residentes, por no decir prácticamente todos y tras las guardias de 24 horas descansos de 12 horas. No se pueden acumular jornadas de 30 horas”. En cuanto al bloque retributivo, Mayer ha recordado que “los sueldos de los MIR están sin actualizar desde 2006 y, en toco caso, las actualizaciones han sido desiguales en las CCAA. El sueldo base es de 900-1.000 euros mensuales”.