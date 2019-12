El dolor de la madre de una víctima del conductor temerario que mató a tres personas y sigue en libertad

Todo ocurrió el 25 de septiembre de este año, cuando un conductor estampaba el coche que conducía por la A-66, contra un camión que se encontraba parado en el arcén a la altura del municipio zamorano de Montamarta.

Publicidad

El impacto provocaba la muerte del camionero, un varón de 48 años, que se había bajado del vehículo y fue atropellado por el turismo, y dos jóvenes de 21 y 16 años, ha informado a Efe el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora. Éstos iban en el asiento del copiloto y en el detrás. El conductor del turismo, de 38 años, resultó herido leve.

El accidente tuvo lugar a las 22.30 horas del 25 de septiembre a la altura del punto kilométrico 257,475 de la A-66 en sentido Zamora.

El vehículo articulado, un camión góndola que transportaba maquinaria de aglomerado, se había parado en el arcén en ese punto de la autovía por causas que se desconocen y su conductor se había bajado de él.

La agonía de la madre de una víctima del kamikaze que mató a 3 personas en la carretera en Zamora: "No podré volverle a besar" ► https://t.co/x4huOYlCkn pic.twitter.com/4xIvy2YcAL — Espejo Público (@EspejoPublico) December 24, 2019

El conductor se supo después que había consumido marihuana y cocaína. Aunque la Fiscalía ha pedido que el conductor kamikaze ingrese en prisión, sin embargo la jueza le mantiene en libertad, lo cual ha provocado la indignación de los fallecidos en el accidente.

Publicidad

La madre de uno de estos jóvenes, de 21 años, ha mostrado en el programa “Espejo Público” de Antena 3, su desesperación ante la decisión judicial. No entiende que la persona responsable de la muerte de su hijo siga en libertad sin fianza. “Yo ya no voy a poder abrazar a mi hijo, ni besarlo, mi hijo está muerto.. yo también estoy muerta en vida y solo puedo rezar porque se haga justicia y esto me lo han denegado”, lamenta esa progenitora.