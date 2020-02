El Gobierno defiende a Willy Toledo y dice que es “indignante” poder acabar en la cárcel por “cagarse en Dios”

El Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha calificado el juicio al actor Willy Toledo como “un sinsentido” y considera “indignante” que el intérprete pueda acabar en la cárcel por “cagarse en Dios”.

“El juicio a Willy Toledo es un sinsentido. Es indignante que haya corruptos que se van de rositas y que a la vez haya gente que pueda acabar en la cárcel por cagarse en Dios”, ha recogido Europa Press de la cuenta de Twitter del vicepresidente.

El actor Guillermo Toledo, conocido popularmente como Willy Toledo, ha defendido este lunes en el juicio por sus mensajes en Facebook, en los que insultaba a Dios y a la Virgen María, que sus palabras son “blasfemia” y no constituyen delito, mientras que la acusación, ejercida por Abogados Cristianos, ha destacado que se trata de un ataque a la libertad religiosa.

Previamente, a su llegada a los juzgados, Toledo ha asegurado que va a “seguir diciendo” todo lo que le “salga de las orejas”. “Soy ateo y me cago en Dios todos los días cada vez que se me cae un plato en un dedo gordo del pie, como hacemos la mayoría de ciudadanos. Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir”, ha señalado.