Un cura acusado de abusar de una niña de 10 años dice que fue “una relación consentida”

Una mujer conocida como “Paola” ha denunciado que sufrió abuso sexual por parte del sacerdote Nelson William Montes Lizarazo (50) cuando tenía apenas 10 años, razón por la cual quedó embarazada y dio a luz a un niño.

Tras ser acusado de violación, el cura de la Archidiócesis de Bogotá (Colombia) asegura que tuvo una relación consentida con la denunciante, cuyos familiares aprobaban que estuvieran juntos a pesar de la inmensa diferencia de edad.

“A raíz de esa relación de amor nació mi hijo. Uno cuando se enamora no tiene un calendario en el que piensa en la edad de la persona o de uno. Si la menor tiene el permiso de la mamá y el papá, las niñas se casaban. La familia de ella me buscaba y ella me buscaba", subrayó en declaraciones a Caracol Radio. Asimismo, trato de justificarse asegurando que todo depende del contexto en el que se mire: “Si se pone uno a ver estadísticas se da cuenta de que hay muchas [relaciones] consentidas por la familia. Incluso en el matrimonio católico se permiten estas relaciones si hay permiso paterno”.

El sacerdote se defiende afirmando que se enamoró de la niña y esperó varios años para formalizar su relación: “Se hizo oficial cuando cuando la menor tenía 15 años. Fui yo quien le organizó la fiesta de cumpleaños” añadió.

Montes asegura que no tuvo relaciones intimas con la pequeña hasta que cumplió los 14 años, para según dijo, ‘no tener problemas judiciales’. Sin embargo, la joven alega que el cura abusó de ella desde que tenía 10 años.