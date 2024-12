¿Amor sin convivencia? El sorprendente modelo que está revolucionando las relaciones tradicionales

En las relaciones de pareja, un fenómeno que ha ganado terreno es el de las parejas LAT (Living Apart Together), un modelo donde los integrantes mantienen una relación íntima pero deciden vivir en residencias separadas. Aunque pueda parecer inusual, este tipo de convivencia no tradicional está creciendo en popularidad, especialmente entre adultos mayores.

En España, se estima que hasta un 8% de las parejas viven bajo este modelo, según un estudio realizado por la Universidad de Málaga. Mientras tanto, investigaciones de la Universidad de Lancaster y el University College London han profundizado en este fenómeno entre personas mayores de 60 años. Sus hallazgos han revelado que vivir en hogares distintos puede ser clave para el bienestar emocional y la felicidad en esta etapa de la vida.

Uno de los aspectos más sorprendentes del estudio es que, aunque este modelo es más común entre parejas jóvenes que aún no han formalizado la convivencia, cada vez más personas mayores lo adoptan como una alternativa para mantener su independencia. Según la investigación, este enfoque genera un mayor bienestar mental, ya que evita las tensiones asociadas con la convivencia diaria y permite a cada persona preservar su espacio personal.

Además, el estudio señala que quienes experimentan rupturas matrimoniales tienden a sufrir una mayor disminución en su salud mental en comparación con aquellos que finalizan relaciones sin convivencia. En este contexto, las parejas LAT surgen como una opción que combina la intimidad emocional con la autonomía individual.

Para muchos, este modelo de pareja representa una liberación de las imposiciones sociales que tradicionalmente han vinculado el amor con la necesidad de convivencia. La decisión de vivir separados, lejos de debilitar la relación, se convierte en un medio para fortalecerla, permitiendo una conexión más auténtica y duradera. Como señala Yang Hu, profesor de la Universidad de Lancaster y coautor del estudio, "es hora de reconocer la fuerza de los vínculos íntimos más allá del hogar como un pilar para el bienestar de los adultos mayores".