Sanidad: "El doble de test no ha significado un aumento sustancial de positivos”

El Ministerio de Sanidad considera que los datos avalan la disminución de la incidencia del coronavirus en España ya que, pese a que en las últimas semanas se han duplicado el número de pruebas diagnósticas, eso no ha supuesto un “incremento sustancial de la positividad”.

Así lo ha explicado en rueda prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien al término de la reunión diaria con el Comité técnico de Gestión del coronavirus ha destacado que Sanidad ha pasado de hacer menos de 200.000 test PCR en la última semana de marzo a más de 400.000 en la segunda semana de abril, sin que ello haya incrementado de manera significativa el número de casos positivos.

“Esto no ha supuesto un incremento sustancial de la positividad de estas PCR. Se ha pasado de un 25 % hace tres semanas a un 8,5 % la última, lo que implica que la incidencia de la enfermedad está disminuyendo si estas pruebas se realizan con criterios similares a los previos”, ha manifestado.

No obstante, “esto no se ha terminado todavía y no podemos tirar por tierra el esfuerzo que llevamos haciendo”, ha advertido. “Las acciones que hacemos cada uno de nosotros tienen impacto en la sociedad”.

Prorrogar el estado de alarma

Simón ha asegurado que el Comité Científico del Covid-19 apuesta por prorrogar la situación de control existente con el estado de alarma, aunque adaptada, después del 26 de abril, con el objetivo mantener el control de la transmisión de la enfermedad y evitar “echar por tierra el esfuerzo” que la ciudadanía lleva realizando más de un mes.

Preguntado por los periodistas sobre la opinión de los expertos sobre una posible prórroga del estado de alarma, Simón ha explicado que el Comité Científico se ha reunido este sábado, en un encuentro en el que han mostrado su acuerdo “claramente” a continuar con la situación de control actual.

"Están teniendo un impacto muy importante en el control de la transmisión", ha indicado Simón, para señalar que los expertos apuestan por ser "prudentes" en este sentido y aconsejan no abrir la manos "de un día para otro" en este sentido.

“Estamos de acuerdo en que se tienen que prorrogar las medidas de control, aunque se pueden ir adaptando”, ha declarado, antes de añadir que se podría tratar como un proceso de “transición” en algunos aspectos para que la sociedad pueda volver “poco a poco a la situación más normal”.

Esta situación, apunta, se podrá “ir relajando a medida que la transmisión esté controlada a niveles suficientes en los que se pueda garantizar que la capacidad del sistema sanitario puede responder, sin llegar a su límite, a un rebrote” de la enfermedad.

Se mejorará la calidad de los datos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha asegurado que “progresivamente se irán mejorando la calidad de los datos” y ha pedido “dar el margen adecuado” a las comunidades autónomas para que los vayan remitiendo “cada vez mejor”. “Tenemos que dar el margen adecuado para que las comunidades autónomas lo vayan haciendo progresivamente y cada vez mejor”, ha manifestado.

En este sentido, ha resaltado que los datos que utiliza el Ministerio de Sanidad "son los que comunican las comunidades autónomas". "No nos podemos inventar los datos, si alguien piensa que el Ministerio inventa los datos me parecería una posición un poco extraña", ha dicho.

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, los datos "hay que tenerlos, crearlos y enviarlos" algo que "lleva su tiempo". "Esto se tiene que entender, no se puede hacer instantáneamente", ha precisado.

En concreto, ha explicado que lo que han hecho ha sido “tener más detalle en la información”, algo que “no se puede hacer de un día para otro”. “Tenemos que tener información para poder interpretar los nuevos datos que vamos teniendo”, ha apuntado.

El origen del virus “es claramente animal”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que el coronavirus “es claramente de origen animal” y que otras hipótesis son “de ciencia ficción”. “Este virus es claramente de origen animal. Luego hipótesis de ciencia ficción puede haber todas las que queramos”, ha manifestado este sábado Simón, durante la rueda de prensa del comité técnico del seguimiento diario del Covid-190

565 nuevos fallecimientos

Sanidad ha informado hoy de 565 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 20.043 (un 2,9 % más), y de 4.499 contagios, con lo que ya son 191.726 (1,9 % más) las personas que se han infectado en nuestro país desde el inicio de la crisis.

Además, Sanidad ha reportado una cifra total de 74.662 curados, 3.166 más (un 2,3 %), y ha señalado que las comunidades han notificado 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de efectuar la prueba, por lo que no se puede establecer “el momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad”. La suma de los positivos sin síntomas y los infectados con ellos eleva hasta los 192.920 los contagios totales.

Haciendo la comparativa entre esta suma total de casos y los contagios notificados el viernes, estaríamos ante un aumento del 2,4 % de las infecciones, según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Simón ha hecho hincapié en que la información más detallada de las comunidades hará que en “2 o 3 días” algunos datos puedan variar, lo que “no impide valorar correctamente lo que está pasando”.

Ha reconocido que las cifras de fallecidos siguen siendo altas y “se están manteniendo y se han estabilizado”, pero el objetivo es que alcancen las mismas reducciones que las hospitalizaciones e ingresos en UCI. En este sentido, ha dicho que el incremento de los hospitalizados en los últimos días ha sido de un 2,6 % y en UCI, del 1,4 %.

Más de un centenar de detenidos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 108 personas en las últimas veinticuatro horas por incumplir las restricciones de movilidad del estado de alarma, aunque en algunos casos los arrestados simulaban aprovechar desplazamientos autorizados para cometer delitos.

Es el caso de un hombre que fue detenido ayer en Dos Hermanas (Sevilla) cuando al ser interceptado su vehículo por la Policía Nacional justificó, en un principio, que estaba haciendo una mudanza. Los agentes averiguaron que lo que, en realidad pretendía, era transportar tabaco de contrabando.

“Seguimos patrullando por tierra y aire, y ojalá que la cifra de insolidarios sea cero, pero lamentablemente algunos se empeñan en ponerlo difícil”, ha dicho la comisaria principal de Policía Nacional, Pilar Allúe, en la rueda de prensa telemática diaria del comité de seguimiento de la pandemia.

llúe ha detallado que en las últimas 24 horas los agentes de este cuerpo han propuesto para sanción por incumplir el real decreto del estado de alarma a 4.687 personas y que son ya 156.000 los formularios de multa presentados.

La responsable de la Policía Nacional ha lamentado que la cifra de detenidos en el día de ayer ascendiera a 92 personas, lo que supone un ligero repunte de arrestados con respecto al día anterior.Mientras, en los controles en las fronteras terrestres se realizaron a 13.700 personas este viernes y motivaron 245 denegaciones de acceso a España.

A los 92 arrestados de la Policía Nacional se sumaron ayer otras 16 detenciones practicadas por la Guardia Civil en los más de 11.000 controles en espacios públicos, donde fueron identificadas más de 140.000 personas, según ha indicado en la misma comparecencia el general José Manuel Santiago.

En total, la Guardia Civil formuló alrededor de 4.900 denuncias, en tanto que ha continuado con su labor de auxilio en la entrega de medicamentos a personas mayores y con movilidad reducida.Respecto a la protección a las víctimas de violencia machista, el general del instituto armado ha revelado que esta madrugada se ha detenido a un hombre en un domicilio de Gran Canaria tras la llamada al 112 de un niño asustado alertando de la situación.

Los agentes detuvieron al presunto agresor y auxiliaron a la mujer y a su hijo que estaban en una habituación encerrados. Posteriormente sospecharon que el arrestado podía estar afectado de coronavirus, por lo que se aisló preventivamente a los guardias civiles que lo arrestaron y desinfectaron las instalaciones como el vehículo policial.

Las marcas de distancia en los andenes se extenderán

Las marcas para mantener la distancia social entre pasajeros en las estaciones de Cercanías de Atocha y Chamartín se van a continuar instalando en el resto de andenes de las estaciones del país y Renfe proseguirá reforzando a partir del lunes el servicio para garantizar la seguridad de los que se desplazan por este medio.

La secretaria general de Transporte, María José Rallo ha explicado que el uso de Cercanías, tras reanudarse determinadas actividades económicas, crece ligeramente, un 10 % ayer y con pequeños ajustes durante la semana, en que se está estabilizando.

Ha explicado que las marcas que se han puesto en los andenes de las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín se van a seguir colocando en los de las estaciones de Barcelona, Valencia y resto de núcleos de Cercanías hasta llegar a todas las estaciones.

Rallo, que ha recordado la conveniencia de utilizar las mascarillas en el transporte público, ha indicado que Renfe sigue trabajando para ajustar la oferta y la demanda en Cercanías para garantizar la movilidad a aquellos que trabajan en las actividades que están permitidas bajo el estado de alarma por el coronavirus y partir del lunes, habrá un refuerzo en Sevilla y Valencia.Ha indicado que, en el caso de los servicios comerciales ferroviarios, principalmente el AVE, la utilización está siendo de unas 1.500 personas al día, aunque ayer se llegará a las 1.888, cifra que, no obstante, es un 3 % inferior a la del día equivalente del año pasado.

La secretaria general de Transporte ha recordado que desde el lunes Renfe hará que todos los billetes con plaza asignada en servicios comerciales (AVE, Alvia o Euromed) sean nominativos para que los viajeros faciliten su nombre y datos de contacto, a fin de comunicar con los viajeros en caso de necesidad por la alerta sanitaria o incidencias en la circulación.

En los servicios de autobuses de larga distancia, la utilización está siendo de entre el 4 y el 6 %, ha dicho Rallo, que ha señalado que ayer en el transporte aéreo se registraron 326 operaciones, que representan el 6 % de las que se desarrollaban en un día equivalente cuando no se estaba bajo el estado de alarma.

Entre esas operaciones, 110 fueron con países de la Unión Europea (UE) y 81 conexiones entre la Península y las islas, o entre islas.En cuando a la circulación de vehículos ligeros, se ha reducido un 70 % en los accesos a las ciudades respecto a los niveles habituales, mientras que en la red principal de autovías y carreteras la caída es del 72 %.

Por ejemplo, ayer ese descenso fue del 78 %, debido a que los viernes en una situación de normalidad hay más tráfico.En el caso de los vehículos pesados, Rallo ha dicho que la reducción es del 30 % y ha anunciado que el lunes empezará el reparto de 3,3 millones mascarillas a los profesionales del transporte y que ayer llegó un nuevo pedido de Adif, al tiempo que ha señalado que el Ministerio de Transporte y Movilidad podrá repartir hasta 7 millones de mascarillas a estos trabajadores.