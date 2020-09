Así ataca el coronavirus al corazón de deportistas aparentemente sanos

Médicos de la Universidad Estatal de Ohio (EEUU) han detectado que el corazón aparentemente sano de los atletas podría ser más susceptible al coronavirus. La investigación muestra que algunos de ellos habrían también presentaron miocarditis.

Eso se debe, según recoge CNN, a que para entrar a las células, el coronavirus usa el receptor ACE2, que está ubicado en muchos tejidos del organismo, principalmente de los sistemas respiratorio, digestivo, renal, hepático, cerebral, cardíaco y del revestimiento de los vasos sanguíneos o endotelios. Es por eso que el covid-19 no deja de sorprender, ofreciendo cuadros clínicos muy variados en hombres, mujeres, niños y personas mayores.

Así afecta al corazón

Al principio reconocido como un severo problema en las unidades de cuidados intensivos (UCI), se pensó que podía ser consecuencia del grave daño pulmonar de los pacientes. Pero posteriormente empezaron a verse pacientes que presentaban daño cardíaco sin tener enfermedad pulmonar, y empezó a entenderse que el corazón podía ser un órgano directamente atacado por el virus.

Investigadores alemanes e italianos evaluaron con resonancia magnética nuclear el corazón de 100 personas con una edad media de 49 años que habían superado la infección. Lo que encontraron fue que 78 de las 100 personas tuvieron algún tipo de daño en el corazón después del virus y que 60 de ellas padecieron miocarditis (inflamación del corazón).

El coronavirus y el corazón de los atletas

En las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación casos aislados de complicaciones cardíacas en jóvenes atletas de las ligas de béisbol y fútbol americano. Uno de los casos más conocidos es el del beisbolista Eduardo Rodríguez, que tuvo que ser retirado de su equipo (los Red Sox de Boston) por una miocarditis después de sufrir de covid-19.

Ahora, un informw de la Universidad Estatal de Ohio, publicado en el JAMA de Cardiología del 11 de septiembre, alerta de que el corazón aparentemente sano de los atletas podría ser más susceptible a las complicaciones causadas por el nuevo coronavirus.

Entre junio y agosto, 26 hombres y mujeres de equipos de fútbol americano, fútbol, lacrosse, baloncesto y atletismo de pista de esa universidad fueron examinados después de recuperarse del virus.

Las resonancias magnéticas del corazón revelaron inflamación del músculo cardíaco o miocarditis en cuatro de los 26 deportistas, siendo remarcable que dos de ellos nunca experimentaron síntoma alguno de covid-19.

Debido a que no se tienen imágenes del corazón de los atletas antes de sufrir la enfermedad, y debido a que sus casos no se compararon con personas similares que no contrajeron el virus, es imposible decir con certeza si el virus causó el daño observado.

Sin embargo, los investigadores dijeron en una entrevista con la revista Wired que, sabiendo que muchas otras infecciones virales causan miocarditis.