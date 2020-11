“Es un despropósito dejar que los alumnos se tomen muestras a sí mismos para una PCR"

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios y la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios rechaza tajantemente que los alumnos de secundaria puedan tomarse ellos mismos las muestras para hacerse PCR. En un duro comunicado, ambas entidades cuestionan que este proyecto siga adelante en territorios como Cataluña porque, a su juicio, “es un despropósito que pone en peligro a toda la comunidad educativa”. Según exponen, dicha medida no reúne los requisitos mínimos de seguridad biológica y es imposible garantizar la seguridad del resto de los alumnos, del profesorado y de sus contactos directos. “Un centro educativo no es una instalación donde se puedan realiza la toma de muestras con un agente infeccioso como el SARS-CoV-2”. Aluden en concreto a un documento sobre el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 de octubre. Las dos organizaciones dudan de que se vaya a dotar a los profesores y alumnos de todos los equipos de protección individual y denuncian que no se puede garantizar la trazabilidad de las muestras desde el punto de vista diagnóstico. “Una mala toma es una muestra nula que provocará falsos negativos. Los laboratorios clínicos no pueden, ni deben, validar un resultado con una toma de muestras que no reúne las condiciones mínimas de trazabilidad y calidad desde la fase preanalítica”. “Tampoco se está teniendo en cuenta que el profesorado no es un profesional sanitario y no tiene la formación, capacitación y habilitación para la supervisión de la toma de muestras; además de desconocer los riesgos a los que se expone”, denuncian.