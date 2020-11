Los geriatras recelan de los efectos adversos de las vacunas anticovid en los ancianos

Los especialistas en geriatría no las tienen todas consigo con respecto a las vacunas contra la Covid-19 que pueden llegar al mercado. De hecho, de momento no pueden mostrar una postura oficial porque, a su juicio, no existe suficiente evidencia científica en personas mayores, al no existir ningún estudio en fase III publicado.

Según apunta la Sociedad Española de Geriatría en un comunicado, los publicados en fases I y II ya han demostrado que las vacunas que se experimentan son seguras y condicionan el desarrollo de inmunidad humoral y celular, pero las pruebas se han hecho incluyendo a adultos jóvenes y sanos.

“Los mayores tienen una serie de particularidades en cuanto a su estado de salud general. Pueden presentar un sistema inmunitario deprimido y un estado de inflamación sistémica, de modo que cuando el virus les afecta, se contagian más fácilmente, enferman en mayor número y sufren más complicaciones, más ingresos hospitalarios y más mortalidad. Sin embargo, son los menos representados en los ensayos clínicos”.

Según apunta esta sociedad científica, que se declara en general provacuna, las vacunas presentan en fase I y fase II pequeñas reacciones locales como calor y dolor en la zona de aplicación y generales como malestar general, febrícula o molestias musculares, similares a una pequeña gripe, pero son seguras a corto plazo.

“En los ensayos clínicos hay un evidente sesgo de selección que roza la discriminación por edad o edadismo, al incluir pocas personas mayores de 75 años y muy pocos octogenarios y nonagenarios con varias patologías crónicas, situaciones de fragilidad, dependencia funcional o demencia. Por ello, se hace necesario esperar a que los estudios en fase III se publiquen y a los subanálisis en mayores de 75 años”.

Según los geriatras, todos estos factores son reflejadas en la revista JAMA International Medicina, en un artículo de Benjamin Helfand”. Resaltan en consecuencia que “todavía es necesario estudiar, analizar y comprobar la evidencia científica que se vaya generando en cada una de las vacunas contra la Covid-19 en personas mayores”.