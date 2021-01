Cómo mejorar las fotografías de caza

Apertura del diafragma : aparte de controlar la cantidad de luz que entra en la cámara, sirve para controlar la profundidad de campo, es decir, la parte nítida en la fotografía. A mayor tamaño de agujero, menor profundidad de campo y viceversa. Este parámetro es bastante importante y debemos evitar las aperturas menores de 6 si no queremos correr el riesgo de tener unas partes de la foto enfocadas y otras no. Al posar con una pieza el cazador suele situarse detrás de la misma y al no estar ambos en el mismo plano puede darse una fotografía en la que haya zonas desenfocadas, algo realmente molesto en una fotografía de este tipo si no es el efecto deseado.