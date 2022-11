Asociación de Padres de Familia Separados reclama medios para que sucesos como el de Gijón no vuelvan a ocurrir

La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias ha emitido este martes un comunicado de prensa en relación al caso de la niña de seis años que murió supuestamente después de que su madre le administrara fármacos. La mujer fue detenida desde el primer momento y está a la espera de pasar a disposición judicial. “Parece obvio que, entre otros, se necesitan más medios y más apoyos, para todas las personas en todos los sentidos, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir jamás”, dice en su comunicado la mencionada asociación.

Lamentan la “diferencia de trato” en este tipo de sucesos dependiendo del sexo de la personas supuestamente agresora. “¿Somos o no somos todos iguales? ¿Víctimas de primera y víctimas de segunda? Ya basta”, protestan. Antes de mostrar su pésame y enviar un abrazo a la familia de la pequeña, desde esta Asociación han dicho es que “de lo que se debería de tratar es de sumar esfuerzos para acabar con tanta violencia y discriminación y no de restar por conveniencias o ideologías, lo haga quien lo haga. Las víctimas no pueden ser diferentes. Una sola, sea la que sea debe ser tenida en cuenta y nunca utilizar unas y otras dejarlas de lado para hacer campañas que pueden causar odio, rechazo o discriminación, porque repetimos, esto no ayuda a acabar con tanta masacre”.

La localidad segoviana de Torrecaballeros ha arropado este mediodía a Eugenio García, el padre de Olivia, y ha guardado cinco minutos de respetuoso silencio en un acto celebrado en la Plaza Mayor que ha acabado con un aplauso en memoria de la pequeña, “la pirata que enredaba por todos los lados”, como ha rememorado su padre, y que estaba vinculada a este pueblo de su familia paterna cuyos abuelos residen en el pueblo.

Los vecinos de Torrecaballeros, entre los que se encontraba el alcalde, Rubén García, han portado algunas fotos de la niña y han acompañado a los amigos y a los familiares de Olivia, entre los que se encontraban, además del padre, una prima y una tía de la menor y la pareja del progenitor que ha rememorado el “poquito tiempo” que ha podido pasar con su hija y a la que ha recordado como “una disfrutona nata”.