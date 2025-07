Okupa la vivienda de su amiga y la deja en la calle: “Yo soy okupa y la ley me ampara porque soy madre soltera”

El enemigo está en casa. En lo respectivo a la okupación siempre se mira hacia fuera, buscando proteger la casa frente a extraños que puedan vigilar la propiedad para aprovechar la ausencia y entrar. Sin embargo, a veces el método es mucho más elaborado y la okupación se realiza mediante un alquiler previo para que no sea un delito de allanamiento o usurpación al uso, simplemente de morosidad o estafa al haber un contrato de por medio, pese a que muchas veces sea premeditado.

Para evitar ese tipo de casos, muchos propietarios optan por alquilar únicamente a personas conocidas y obtener una mayor seguridad. Sin embargo, como le ha ocurrido a Jacqueline, también te la pueden liar y acabar siendo inquiokupas. La víctima contó en 'Herrera en COPE' el caso, que ha provocado una situación límite por confiar en la que creía que era su amiga.

Okupada por su propia amiga

Jacqueline se fue a vivir a Londres y cuando iba a volver permitió que su amiga se quedara un año más en su piso por sus dificultades personales: "No encontraba dónde vivir, estaba embarazada y éramos amigas desde hacía seis años". Al principio no había excesivos problemas con el pago: "Pagaban tarde, pero regularmente". Sin embargo, tuvo que regresar antes de tiempo ahogada por las deudas que le provocaron los impagos que comenzaron a darse, que al final fue una suma de unos 11.000 euros.

El problema se alarga ya durante cuatro años y se hizo palpable a los dos meses de impagos, momento en el que la hasta entonces inquilina: "A los dos meses de esta situación me dijo claramente: 'Los okupas no pagan. Yo soy okupa y la ley me ampara porque soy madre soltera". La inquiokupa lo tiene claro: “La ley está de mi parte”. Mientras intenta solventar la situación, no cesan las excusas constantes: "Había dejado el trabajo para cobrar en B, no podía ingresar el dinero en un cajero, la niña estaba enferma".

Sin respuesta y desesperada

La propietaria denuncia que sigue ganando dinero negro su inquiokupa y que la contesta de la siguiente manera en muchas ocasiones al requerir el pago: "No me da la gana". También explica cómo es su vida: "Vive totalmente encerrada". Mientras avanza la resolución judicial ha ido buscando soluciones, aunque sin demasiada suerte por el momento: "En el ayuntamiento me dijeron que comiera en un comedor social y me dieron una lista de albergues, siendo yo la propietaria de la vivienda".

No ha tenido que recurrir a albergues, pero sí a casas de familiares y amigos, esta vez de verdad. También explica que está bajo tratamiento psicológico por todo lo que le ha causado la inquiokupación y reclama ayuda: "Mi día a día es esperar que alguien me pueda ayudar". Todavía no se cree lo que le ha tocado vivir: "Vivo en un mundo que no tiene ningún sentido", pero no se rinde: "Intentando cada día salir adelante e involucrada en la lucha para un cambio de leyes".