Ahorra hasta 25 euros al mes en tu factura de la luz con enchufes inteligentes, según la OCU

La mejor forma de reducir la factura eléctrica sigue siendo elegir una tarifa adecuada: según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una elección correcta puede suponer un ahorro de hasta 800 euros al año. Sin embargo, existen otras maneras de incrementar este ahorro, como el uso de enchufes inteligentes.

Su programación y conexión a los grandes electrodomésticos del hogar puede generar un ahorro de hasta 25 euros al mes. Estos dispositivos permiten, además, conocer el consumo real de los electrodomésticos y, en caso de estar de vacaciones, simular la presencia de personas en el hogar conectándolos a la iluminación o al equipo de sonido.

La principal ventaja de los enchufes inteligentes es que pueden programar el funcionamiento de los electrodomésticos en las franjas horarias más económicas (horario valle, que abarca los fines de semana, festivos y de 0 a 8 horas en días laborables).

Esto es especialmente útil para los hogares con tarifa regulada PVPC (o libre indexada a ella), donde el precio de la electricidad varía según el día y la franja horaria. Sin embargo, este ahorro no se puede aprovechar con la mayoría de las tarifas del mercado libre, que aplican el mismo precio durante todo el día.

Además de la programación de los electrodomésticos, los enchufes inteligentes permiten activar y desactivar los aparatos por voz a través de asistentes virtuales como Alexa, Siri o Google.

Los mejores enchufes inteligente según OCU

Los modelos analizados por la OCU (de marcas como Meross, TP Link, Ezviz, Hama y Philips) son fáciles de configurar y usar, y se destacan por ser resistentes y seguros. Su precio varía entre 10 y 35 euros, lo que se amortiza rápidamente gracias al ahorro de unos 25 euros al mes con tres o cuatro dispositivos en el hogar.

No obstante, la OCU advierte sobre la confusión con otros productos comercializados como "Energy Saver". Estos dispositivos, que son condensadores de marcas poco conocidas, prometen ahorros de hasta el 90%. Sin embargo, no ofrecen ningún beneficio real, ya que no pueden reducir la factura eléctrica. En realidad, consumen energía por sí mismos y pueden incluso incrementar ligeramente el coste eléctrico, ya que no afectan a la medición de energía en los contadores domésticos.