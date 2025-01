Estos son los prefijos de teléfono a los que no debes contestar nunca: es una estafa

Muchas veces se reciben llamadas de números desconocidos. Estos pueden ser teféfonos de empresas que simplemente buscan hacer publicidad, pero también pueden pertenecer a ladrones que buscan engañar y estafar. Uno de los más repetitivos es el que comienza por el prefijo 621. Este número es español y, a priori, legal, pero muchos estafadores lo usan con un fin fraudulento. Muchas de estas llamadas son desde números nacionales, pero también puede ser que se reciban llamadas con otros prefijos menos comunes.

Mientras que los números nacionales pueden llamar para publicitar cualquien producto, los internacionales habitualmente se tratan de estafadores. Uno de los tipos de estafa más habituales que buscan es el 'wangiri'. Esta estafa también es conocida como 'timo de la llamada perdida'. Tiene lugar cuando el el estafador realiza una llamada breve que se corta antes de ser atendida, dejando una llamada perdida en el registro del destinatario. La intención es que la víctima, al ver la llamada perdida, devuelva la llamada a dicho número desconocido, lo que puede después generar cargos elevados a las víctimas de la estafa debido a las tarifas internacionales o de servicios de tarificación especial.

Devolver la llamada no es el único peligro. Si se contesta en algún momento a este tipo de números, te almacenan como potenciales 'descolgadores y contestadores', con lo que las llamadas e intentos de estafa telefónica se volverán más habituales. La Guardia Civil compartió una serie de números a los que no se debe coger el teléfono y, sobre todo, no volver a llamar bajo ningún concepto.

La Guardia Civil pide no coger el teléfono ni volver a llamar a estos prefijos

+225 : Prefijo procedente de Costa de Marfil

: Prefijo procedente de Costa de Marfil +233 : Prefijo procedente de Ghana

: Prefijo procedente de Ghana +234 : Prefijo procedente de Nigeria

: Prefijo procedente de Nigeria +355: Prefijo procedente de Albania

También hay otra serie de prefijos que aunque en algún caso pueden ser legales, se recomienda no cogerlos si no se conoce a ninguna persona en ese país con ese número para evitar problemas:

+33 : Prefijo procedente de Francia

: Prefijo procedente de Francia + 44: Prefijo procedente de Reino Unido

Prefijo procedente de Reino Unido +53: Prefijo procedente de Cuba

Prefijo procedente de Cuba +216: Prefijo procedente de Túnez

Prefijo procedente de Túnez +255: Prefijo procedente de Tanzania

Prefijo procedente de Tanzania +370: Prefijo procedente de Lituania

Prefijo procedente de Lituania +375: Prefijo procedente de Bielorrusia

Prefijo procedente de Bielorrusia +381: Prefijo procedente de Serbia

Prefijo procedente de Serbia +678: Prefijo procedente de Vanuatu

También hay números en España con costes adicionales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también alertó sobre algunos prefijos nacionales que tienen una tarificación especial. Esto supone que responder una llamada de esos números suponen un coste adicional en la factura y son los siguientes:

+ 803 : Prefijo de servicios para adultos.

: Prefijo de servicios para adultos. +806: Prefijo de servicios de entretenimiento.

Prefijo de servicios de entretenimiento. +807: Prefijo de servicios profesionales.

¿Qué hacer si soy estafado?

La OCU también explica cómo debe actuar una persona que es consciente de que ha sido engañada, ya sea por ver cargos adicionales o por simples sospechas. Hay que seguir dos indicaciones básicas: