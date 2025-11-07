Ni bacon ni jamón serrano: el nuevo ingrediente de Mercadona que eleva tus platos a otro nivel

La capacidad de transformar un plato sencillo en una elaboración con carácter es una de las grandes bazas del último lanzamiento de Hacendado. Mercadona ha vuelto a dar en la diana con unas tiras de jamón ahumado que responden a la perfección al ritmo de vida actual, donde el tiempo es un bien escaso pero no por ello se renuncia al buen sabor. Este producto se ha posicionado rápidamente como un ingrediente de gran versatilidad en las cocinas de miles de hogares españoles.

De hecho, una de sus principales virtudes es la facilidad con la que se adapta a distintas preparaciones. Resulta perfecto para consumir en frío, aportando un toque crujiente y salado a ensaladas de todo tipo o como protagonista en bocadillos y tostas que requieren una solución rápida y sabrosa. Su formato, listo para usar, elimina cualquier complicación en la cocina.

Asimismo, su potencial no se queda ahí, ya que brilla también en platos calientes. Es el complemento ideal para recetas de pasta como la carbonara, para dar un contrapunto a un revuelto de huevos o como aderezo en cremas y purés de verduras. El secreto reside en su intenso sabor ahumado y una textura especialmente firme, cualidades que le confieren un carácter muy reconocible frente a otras alternativas del mercado.

La clave del éxito: practicidad y un precio ajustado

En este sentido, el diseño de su comercialización es un factor determinante en su buena acogida. El producto se presenta en un envase doble que contiene dos bandejas independientes de 75 gramos cada una, sumando un total de 150 gramos. Este formato tiene un propósito claro: permitir que una de las porciones se mantenga fresca mientras se consume la otra, lo que supone una solución contra el desperdicio alimentario.

Por otro lado, este tipo de lanzamientos son una pieza fundamental en la estrategia de la compañía valenciana. Con un precio de 2,30 euros por el envase completo, Mercadona no solo ofrece una opción asequible, sino que también busca reforzar la fidelidad de sus clientes. Al poner a su disposición productos innovadores y de calidad bajo su marca Hacendado, la cadena de supermercados construye una relación de confianza con un consumidor que valora las soluciones prácticas y de calidad para su día a día.