Este es el truco que utilizan los restaurantes para mantener la pasta caliente y sin que se pegue

En las cocinas profesionales, el ritmo frenético no permite que un plato se quede frío o pasado de punto antes de llegar a la mesa. Y cuando se trata de pasta, un producto que puede perder su textura ideal en cuestión de minutos, los restaurantes han perfeccionado una técnica sencilla pero muy efectiva para conservarla caliente y perfectamente suelta.

El método que no falla en las cocinas profesionales

El secreto no está en mantecas mágicas ni en sofisticados utensilios italianos, sino en un método tradicional que muchos desconocen: pre-cocinar la pasta, enfriarla y conservarla con un ligero toque de aceite, para después regenerarla en agua caliente al momento de servir.

Primero, la pasta se cuece al dente —e incluso un punto menos—. Luego, se escurren los fideos y se pasan por agua fría para detener la cocción. A continuación, se les añade una pequeña cantidad de aceite para evitar que se peguen entre sí. Justo antes de servir, los chefs sumergen la pasta durante unos segundos en agua muy caliente, recuperando así su temperatura y textura perfecta.

Un truco profesional que también funciona en casa

Este procedimiento no solo permite agilizar el servicio en horas punta, sino que garantiza que la pasta llegue al comensal tal y como se espera en un restaurante: caliente, suelta y con la consistencia ideal.

Especialistas en gastronomía aseguran que este método también puede aplicarse en casa, especialmente para quienes desean preparar comidas rápidas durante la semana. Eso sí, recomiendan no abusar del aceite y evitar mantener la pasta almacenada más de 48 horas para preservar su frescura.