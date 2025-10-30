El aviso de un experto sobre la nueva empanadilla de Mercadona: el 'error' en su sabor y cómo solucionarlo en casa

Mercadona vuelve a la carga en su popular sección de platos preparados con un lanzamiento que no ha dejado indiferente a nadie. La cadena de supermercados valenciana ha añadido a sus estanterías una nueva empanadilla de pollo que rompe con la tradición, apostando por una combinación de sabores arriesgada que busca seducir a los paladares más curiosos.

La clave de esta propuesta gastronómica reside en un relleno que fusiona tres ingredientes protagonistas: pollo, cebolla caramelizada y queso de cabra. Con esta mezcla, la compañía persigue un equilibrio audaz entre la suavidad de la carne y los potentes matices, tanto dulces como salados, de sus acompañantes. Cada unidad se puede adquirir en los establecimientos de la firma por un precio de 1,60 euros.

De hecho, como es habitual con cada novedad de la empresa que preside Juan Roig, el lanzamiento ha generado un notable revuelo en las redes sociales. Son muchos los creadores de contenido y clientes que ya han compartido sus primeras impresiones. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el conocido tiktoker @barreroeats, que ha publicado un vídeo analizando el producto para sus miles de seguidores.

Un sabor marcado por el dulzor de la cebolla

En su análisis, el creador de contenido destaca que el sabor de la empanadilla está notablemente dominado por la cebolla caramelizada, un matiz dulce que define por completo la experiencia de la degustación. Este ingrediente se impone sobre el pollo y el queso, convirtiéndose en el verdadero protagonista del bocado y generando opiniones encontradas entre los consumidores que ya la han probado.

Asimismo, el tiktoker no se limitó a la cata, sino que también ofreció una recomendación para mejorar el producto. Sugirió a sus seguidores acompañar la empanadilla con queso crema, una propuesta con la que, según su criterio, se podría complementar y potenciar el conjunto de sabores, añadiendo un contrapunto cremoso al intenso dulzor que caracteriza a este nuevo plato.

En definitiva, con este lanzamiento Mercadona reafirma su apuesta por la innovación en la categoría de comida lista para consumir, un segmento del mercado en constante crecimiento. La estrategia es clara: combinar un formato tan popular y reconocible como la empanadilla con un relleno más sofisticado y atrevido, buscando generar conversación en el entorno digital y repetir el éxito viral de otros de sus productos estrella.