Ni Shiseido ni lujo: el secreto del 'bótox' de 6 euros de Mercadona está en este ingrediente activo

En la reñida batalla cosmética contra las arrugas se libra una guerra en frentes muy distintos. Una que enfrenta propuestas de lujo con alternativas diseñadas para el gran consumo, con una diferencia de precio abismal que supera los 230 euros. Esta es la distancia que separa el nuevo sérum de Mercadona, que aterriza en los lineales por solo 6 euros, de la prestigiosa solución de la firma japonesa Shiseido, cuyo coste se dispara hasta los 234,95 euros. Dos mundos opuestos con un mismo objetivo declarado.

En un extremo del mercado se encuentra el Micropoint Serum de Shiseido, un producto que basa su eficacia en una innovadora tecnología de microagujas disolubles. Este avanzado sistema permite que los principios activos del sérum penetren en las capas más profundas de la piel, actuando desde dentro para combatir los signos de la edad. Un mecanismo complejo que, lógicamente, se refleja en su elevado precio.

Frente a esta sofisticada tecnología, la cadena de supermercados valenciana ha lanzado el 'Corrector de arrugas Botox Like Serum' de su marca Deliplus como una alternativa de bajo coste. Su enfoque es radicalmente distinto, ya que su acción es puramente tópica. Se presenta, además, en un curioso envase que imita una jeringuilla para facilitar su aplicación en zonas concretas.

La clave de la fórmula valenciana

De hecho, la promesa de un efecto tensor similar al del bótox, pero sin inyecciones, reside en una formulación sencilla pero bien estudiada. El hexapéptido es el ingrediente estrella del sérum, un compuesto activo diseñado específicamente para relajar las microcontracciones de los músculos faciales, que son las principales responsables de que se formen las arrugas de expresión. Su acción busca imitar el efecto relajante de la toxina botulínica, pero solo a nivel superficial.

Asimismo, otros componentes como el Pullulan, que contribuye a tensar la piel, y el conocido tándem de ácido hialurónico y glicerina, con su gran capacidad de hidratación, completan la fórmula del producto. El resultado es un efecto ‘lifting’ inmediato pero momentáneo, muy en la línea de las clásicas ampollas ‘flash’, que ofrece una solución visible y asequible para todo tipo de pieles sin las complejidades ni el coste de la alta cosmética.