Un grupo de investigadores del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC) de EE.UU ha desarrollado folículos pilosos con un método basado en la impresión 3D para hacer crecer el cabello humano, lo que podría mejorar el acceso de un mayor número de pacientes a una cirugía de restauración de pelo y supondría un avance para la industria farmacéutica.

Anteriormente, la impresión 3D se había utilizado para detener la pérdida de cabello, sin embargo, esta técnica funcionaba en los ratones pero no en las células humanas. Para romper esta resistencia, la doctora Angela Christiano, fundadora de Rapunzel Bioscience Inc., ha estado tratando de crear condiciones que imitan el entorno en el que se desarrollan las células capilares. Así, los investigadores han tratado de crear pequeñas esferas de células dentro de gotas de líquido, pero cuando estas se han implantado en ratones, los resultados han demostrado que las células de algunas personas han creado cabello nuevo y otras no.