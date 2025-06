Una colombiana que vive en Madrid explica por qué no tener una relación con un español: “Hay cosas que no se basan en el dinero”

En un mundo cada vez más globalizado, las relaciones interculturales son más comunes que nunca. Pero, como bien sabe cualquiera que haya cruzado océanos por amor, aventura o circunstancias de la vida, compartir idioma no siempre significa compartir costumbres, expectativas o estilos de vida. Es lo que reflexiona Lau Vargas, una colombiana que reside en Madrid, y que ha captado la atención en redes con un vídeo en el que explica por qué muchas mujeres latinoamericanas podrían tener dificultades en una relación con un hombre español.

Con más de 22.000 seguidores en TikTok y cerca de medio millón de “me gusta”, Lau utiliza su plataforma para compartir experiencias cotidianas de su vida en España, a menudo desde su prisma cultural. Pero en uno de sus vídeos más comentados, la conversación gira en torno a las relaciones sentimentales, y en especial a las diferencias que pueden surgir entre mujeres latinas y hombres españoles, más allá del idioma o lo económico.

La diferencia cultural entre españoles y latinas que puede dificultar la relación

En su publicación, Lau comienza con una frase tajante: “Hay cosas que no se basan en el dinero”. Con esto no sólo alude a la falsa creencia de que la concepción del dinero es el principal obstáculo en las relaciones, sino que introduce un concepto más profundo: el modo de vivir el tiempo y el ocio.

Según explica, muchos hombres españoles tienen una filosofía de vida muy marcada por el lema “trabajar para vivir” y no “vivir para trabajar”, lo que se traduce en un estilo de vida más enfocado en el disfrute, el tiempo libre y las salidas sociales. “Eso me encanta de este país”, admite Lau, “porque aquí se valora el tiempo para uno mismo”. Sin embargo, ese mismo rasgo que al principio puede resultar atractivo, con el tiempo puede volverse una fuente de fricción si no hay compatibilidad de estilos de vida.

La colombiana asegura que una queja frecuente que ha escuchado de parte de hombres españoles que han salido con mujeres latinoamericanas es la aparente “falta de disposición para salir constantemente”. “He oído esto de varios españoles”, afirma, “me dicen que estaban saliendo con una venezolana, una brasileña o una paraguaya, y que ellas solían decir que preferían quedarse en casa viendo una serie o simplemente haciendo sus cosas”.

Y aunque aclara que no es una regla absoluta ni su experiencia personal, ya que ella se considera un punto medio, sí identifica una diferencia cultural clave: la vida doméstica en Latinoamérica se valora como un espacio de bienestar, de seguridad y de disfrute en sí misma. “No es porque sea una imposición, sino que lo disfrutamos”, insiste.

Estas declaraciones han despertado un debate amplio entre usuarios de redes, muchos de los cuales comparten sus propias experiencias, tanto positivas como negativas, sobre las diferencias en hábitos y prioridades entre culturas. "Déjame decirte que no somos todos así, también nos quedamos en casa viendo tele o sin hacer nada", aseguraba una usuaria en los comentarios. "Mi esposo es Colombiano y yo Española, nos compenetramos bastante bien, somos los 2 bastante caseros de mantita y peli y cuando hay que salir se sale, 20 años juntos y 3 hijos", contaba otra.

Más allá del caso concreto de las relaciones entre latinas y españoles, el vídeo de Lau Vargas toca una fibra común en muchas relaciones interculturales: cómo gestionar las diferencias culturales sin perder la identidad personal. La psicología advierte que “una relación sana no se basa en que todo sea igual, sino en el respeto a las diferencias y en la construcción de un proyecto en comúnque incluya esas diferencias”.

Así, lo que parece una anécdota en TikTok se convierte en un tema universal: ¿qué es más importante en una relación? ¿El amor o la compatibilidad de estilos de vida? La respuesta, como tantas otras, depende de cada pareja, pero conocer y entender el contexto cultural del otro siempre será un buen punto de partida.