Una joven que vive en Suiza revela la opinión de los suizos sobre los españoles: “Me hace mucha gracia”

"Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España". Esa afirmación la hizo Ana Marina Lasso, una joven española que vive y trabaja en Suiza durante un vídeo que se hizo muy viral en redes sociales. En su perfil, ella sube vídeos de distintas curiosidades que va conociendo o contando experiencias que va viendo para hacer entender a los españoles cómo es la vida fuera de España y concretamente en el país helvético.

En algunos vídeos explica los requisitos para conseguir trabajo o temas más formales, pero ahora ha vuelto a generar muchas visualizaciones con uno en el que simplemente habla de aspectos a nivel cultural. Durante su intervención, ella explica "cómo somos los españoles para los suizos". Esto es algo interesante ya que la imagen que podemos tener desde dentro muchas veces es opuesta a lo que se ve desde fuera.

¿Cómo ven en Suiza a los españoles?

"Desde que estoy viviendo en Suiza y trabajando, relacionándome con gente suiza, me he dado cuenta de que hay cosas o suposiciones que ellos hacen sobre los españoles y me llaman la atención porque son súper divertidas" introduce al comienzo. "Lo primero que suponen es que somos personas ruidosas", afirma. "Me hace muchísima gracia porque he visto en primera persona suizos interactuar con personas de otros países y españoles y es que suben el tono de voz", desgrana. Da más detalles: "Su actitud y su energía cambia completamente".

El segundo punto no es mucho más positivo: "También creen que somos personas irresponsables". Centran su crítica en un ámbito principal: "En el trabajo sobre todo". Su revelación es cuanto menos sorprendente: "He tenido conversaciones con personas suizas que se creen que no te tomas en serio tu trabajo". Aunque eso tiene algún punto a favor: "No te tienen en cuenta si haces algo mal porque lo dan por hecho".

Incluso sienten miedo: "No quieren delegar tanta responsabilidad en ti". Tampoco les gusta demasiado el uso del idioma: "Si hay otra persona que habla español y tu hablas español con ella delante suya, es como que les da coraje". Entre risas cree conocer el motivo: "Yo creo que tienen un poco de celos porque como nuestro idioma es tan maravilloso...". Desvela que la última es la que más gracia le hace: "Se creen que los españoles no comemos".

Así ven la rutina de comidas de los españoles en Suiza

"Estaba en mi trabajo, llegué como a las 12 de la mañana, eran las ocho de la tarde, yo no había comido en todo el día y tenía hambre", explica. Lo curioso fue la respuesta de su jefa: "Pero si son las ocho de la tarde y es súper temprano para cenar", le contestó con tono irónico. Mostró su indignación: "Es temprano si yo a las tres de la tarde me he comido un potaje, pero si no he comido nada, yo tengo hambre". Concluye con la diferencia: "Ellos hacen el almuerzo a las 11:30 de la mañana, creían que yo había comido, pero no había comido absolutamente nada y tenía hambre".