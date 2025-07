Juana Rivas pide al juez que escuche a su hijo tras ratificarse la custodia para el padre

El equipo jurídico de Juana Rivas ha reiterado su petición ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que lleva el procedimiento de ejecución que afecta al menor de sus hijos, que permanece en España pese a que ha sido ratificada que la custodia la tiene el padre, Francesco Arcuri, en Italia, que vuelva a escuchar al niño, un paso que considera imprescindible antes de tomarse decisión sobre su vuelta. Así lo ha informado en nota de prensa Aránguez Abogados, incidiendo en que en sede judicial, "cuando le han escuchado en condiciones de libertad y sin intimidaciones, han comprendido la gravedad de la situación". La petición, que invoca que se respete el "interés superior del menor", se produce después de que la Corte de Apelación de Cagliari (Italia), en una ordenanza de fecha 7 de julio, consultada por Europa Press, exija la devolución del menor a su padre. Pese a la petición de Rivas, este órgano judicial italiano no considera la concesión de la suspensión solicitada en lo relativo a la entrega del menor mientras se resuelve el proceso penal que afecta a Arcuri, según apunta la citada ordenanza. Tras su emisión, el Juzgado de Primera Instancia de Granada ha incorporado un informe de la Fiscalía en que el ministerio público expone sus argumentos en contra de la suspensión de la ejecución del decreto italiano de fecha 18 de febrero para la devolución del niño al padre, según diligencia de ordenación consultada por Europa Press. El pasado 4 de julio, según auto consultado por Europa Press, este juzgado granadino acordaba "mantener la validez de todo lo actuado en los presentes autos, no habiendo lugar a declarar la nulidad de las actuaciones" en relación a la suspensión de la ejecución de la vuelta del niño por tener la custodia el padre. "En España solo podemos insistir en que esta situación contradictoria en Italia, inasumible en un Estado de la Unión Europea, atenta contra nuestras normas esenciales de orden público, y lesiona gravemente el interés superior del menor, siendo este uno de los motivos por los que, tal y como recoge el Reglamento Comunitario, no procede ejecutar en nuestro país la incoherente decisión italiana", han indicado desde Aránguez Abogados en tanto han explicado que, en paralelo, la justicia del país alpino "avanza en el proceso penal" contra el progenitor tras las denuncias interpuestas contra él por "maltrato habitual, físico y psicológico a sus hijos", uno de ellos mayor de edad y residente en España. En Italia, el pasado 17 de junio, tras una audiencia preliminar celebrada en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos, se determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analice los hechos para "establecer la veracidad" de los mismos. Así lo señaló en un comunicado la representación legal de Arcuri, incidiendo en que en la audiencia no se había "decretado ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente" al italiano sobre su hijo menor, que permanece con la madre en España desde las pasadas fechas navideñas, lo que el padre ha venido denunciando que es un incumplimiento del decreto en vigor para su devolución. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN ENERO El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional su regreso a Italia tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado. La Audiencia Provincial de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se sigan investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.