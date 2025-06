Junio se despide como el más cálido de la serie con la primera ola de calor del verano

Los últimos días del mes de junio de 2025 --que se ha convertido en el más cálido de la serie histórica-- estarán acompañados por la primera ola de calor del verano, con temperaturas muy altas, tanto de día como de noche, en amplias zonas de España, como ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. El portavoz ha detallado que esta ola de calor durará varios días, como mínimo hasta el miércoles 2 de julio, aunque ha puntualizado que es probable que, en el centro y sur de la Península, así como en el nordeste, "las altas temperaturas se mantengan". Independientemente de esta ola de calor, este mes de junio va a terminar como el más cálido de la serie histórica, superando a los de 2003 y 2017, que estaban empatados en la primera posición.

Del Campo ha señalado, según recoge Ep, que las altas temperaturas se prolongarán durante más días y que los valores diurnos y nocturnos serán "muy altos", con más de 42 grados (ºC) en el Valle del Guadalquivir y no bajarán de los 25ºC por la noche en puntos del Mediterráneo, centro y sur peninsular. Estas altas temperaturas afectarán a todo el país, "aunque en el Cantábrico serán un poco más suaves y bajarán a partir del martes, y también hará calor, pero no tanto, en el archipiélago canario", ha precisado Del Campo, que ha añadido que la situación atmosférica estará dominada por las altas presiones, con ausencia de lluvias, aunque por las tardes se formarán nubes de evolución que podrán dar lugar a algunas tormentas, especialmente en zonas de montaña. A partir del domingo, además, podrá llegar polvo en suspensión que dará lugar a Calima. En cualquier caso, este viernes ya comenzará el "acusado ascenso térmico" en casi toda España, salvo en las costas del sureste, donde el ambiente será más fresco. Se superarán por la tarde los 35ºC de forma generalizada en el nordeste, centro y sur de la Península, y se alcanzarán 40ºC en el valle del Guadalquivir.

El fin de semana continuará la subida de las temperaturas y comenzará "ya de lleno la ola de calor en sí". El sábado se amanecerá con noches tropicales, es decir, mínimas superiores a 20ºC en buena parte del Mediterráneo, Baleares y zonas del centro y sur de la Península. Así, ciudades como Alicante, Valencia, Palma o Cádiz podrían no bajar de 24 o 25ºC, y Madrid podría no bajar de 23ªC. Por la tarde, se superarán los 28 a 30 ºC en las comunidades cantábricas, y los 35ºC en el sur de Galicia, que se superarán de forma generalizada en el resto de España. En el nordeste, centro y sur, de hecho, se superarán el sábado los 38 grados en amplias zonas, y en el valle del Guadalquivir se alcanzarán de 42 a 44 grados. El domingo repuntarán las temperaturas nocturnas, así que la noche será "muy cálida y poco fría", ha añadido el portavoz que ha indicado que podrían no bajar de 25ºC en numerosas localidades del Mediterráneo, ciudades del centro y mitad sur, por lo que habrá noches tórridas, con mínimas por encima de 25 grados. Por el día, los valores serán similares a los del sábado, más altos en el Cantábrico, donde se alcanzarán de 32 a 34ºC en el interior de estas comunidades. La tarde del domingo podría haber alguna tormenta en zonas de montaña del interior peninsular. En cualquier caso, se espera calor "muy intenso, tanto diurno como nocturno" y se superarán de nuevo los 35ºC en casi toda España.

Para el lunes, volverán los 35ºC en el interior de las comunidades cantábricas, aunque el martes y el miércoles refrescará, mientras que en el resto del país no habrá grandes variaciones y julio llegará con noches tórridas en puntos del Mediterráneo, centro y sur peninsular. Las máximas serán superiores a los 38ºC en el nordeste, centro y sur, con más de 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En Baleares también se registrarán altas temperaturas, con más de 36ºC en la isla de Mallorca mientras que, a comienzos de la semana, el lunes y el martes, aumentará la posibilidad de tormentas en el interior peninsular, que serán fuertes. En Canarias, en principio, aunque no se superarán los umbrales necesarios para hablar de ola de calor en el archipiélago, sí que se esperan altas temperaturas, que irán en ascenso durante este fin de semana y con presencia de calima. Por ejemplo, se superarán los 30 a 32ºC en el sur de las islas y los 35ºC en el sur de Gran Canaria. Por todo ello, la AEMET ha pedido "precaución" ante estas altas temperaturas ya que muchas zonas activarán los avisos naranjas que, como han recordado, "es un peligro importante".