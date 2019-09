Muere la elefanta escuálida de Sri Lanka tras 70 años como esclava

Tikiri , la elefanta de 70 años que se vio obligada a desfilar durante 10 días sin descanso en el festival budista Esala Perahera a pesar de su mala salud, ha muerto. Las imágenes del elefante de Sri Lanka tirado en el suelo, escuálido y moribundo dieron la vuelta al mundo el mes pasado. El estado de salud de Tikiri no mejoró durante todo este tiempo y murió el pasado martes. La Fundación Save Elephant, una ONG con sede en Tailandia que luchó para salvar al elefante, ha mostrado "dolor y alivio" por la noticia. El dueño de Tikiri confirmó le dijo al diario británico "Metro" que el elefante murió el martes por la tarde y que estaban a la espera de que un veterinario realizara la autopsia y determinara la causa de la muerte.

El máximo responsable de la fundación, Lek Chailert, afirmó que todos los elefantes iban encadenados entre ellos para que caminaran lentamente por las calles de Kandy, en el centro de Sri Lanka. Después de que se hicieran públicas las imágenes de su extrema delgadez y debilidad, el animal fue devuelto a su duelo en el pueblo de Rambukkana, pero no logró recuperarse.

Save Elephant denunció que Tikiri formaba parte de un grupo de 60 elefantes que participaron en el festival Esala Perahera, en el que eran obligados a desfilar durante 10 días sin descanso. Los asistentes al evento budista no pudieron comprobar el estado de los animales porque iban ataviados con lonas decorativas y luces y formaban parte de un espectáculo en el que estaban rodeado de bailarines, malabaristas y músicos.

Tras conocer la muerte del animal, Save Elephant hizo un comunicado en el que indicaba que "anoche falleció Tikiri. Nos ha producido tanto dolor como alivio. Su vida estuvo dedicada a servir a los demás y no la libertad. Eso nos lleva a un mayor compromiso con otros elefantes que aún sufren. "Que no pudieramos ayudarla antes de que sus ojos se cerraran para siempre me da energía y la responsabilidad para encontrar refugios seguros para todos los elefantes cautivos nacidos bajo el yugo del hombre". Lo días de libertad con amor y cuidado que exigimos para Tikiri lo exigiremos para los demás", añadio Chailert.

'El día que conocí a Tikiri, sus ojos se encontraron con los míos, diciéndome todo lo que necesitaba saber. Su propio miedo, ira y tristeza. El sufrimiento de Tikiri ha terminado, su alma ahora es libre. Nadie le puede hacer daño ya. RIP querido Tikiri. Nunca mires a este mundo tan cruel contigo y con tus amigos", concluyó.