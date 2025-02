Una nueva ecuación que permite localizar con mayor precisión astros en el universo

El profesor de Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (UMU) Óscar del Barco Novillo ha propuesto una ecuación exacta para el cálculo del ángulo de curvatura gravitacional de la luz (GBL), lo que permitiría establecer la localización precisa de cuerpos menores o estrellas en el universo.

La nueva ecuación sería de utilidad para el cálculo de las órbitas de objetos menores que pudieran colisionar con la tierra, como asteroides de pequeño tamaño, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado. Este descubrimiento ya ha sido publicado en la revista británica 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' y se basa en un fenómeno óptico relacionado con la propagación de la luz. Así, la luz procedente de un astro lejano no viaja en línea recta, debido al intenso campo gravitatorio del sol y otros planetas mayores. Como consecuencia, lo que se observa son unas posiciones virtuales de los astros, desplazadas respecto a sus posiciones reales.

El primer científico en estudiar este fenómeno de la curvatura gravitacional de la luz fue Isaac Newton, aunque más adelante fue Albert Einstein quien explicó este fenómeno de forma satisfactoria mediante su teoría de la relatividad general. Tras muchos años de investigación, gracias a la ecuación del profesor Novillo se podrá establecer una localización más precisa de estos astros en el universo. Además, se podrá estudiar con mejor exactitud el exoplaneta que órbita alrededor de la estrella más cercana a la tierra tras el sol, Próxima Centauri. Asimismo, el cálculo también podría ayudar a localizar galaxias más distantes que se encuentran magnificadas por grandes cantidades de masa, los cúmulos de galaxias, por el efecto de lente gravitacional débil. Novillo ha afirmado que "diferentes ramas de la astronomía y la astrofísica, como la mecánica celeste o la dinámica estelar, podrían beneficiarse de este nuevo resultado".