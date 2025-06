Fundación Atresmedia anuncia el proyecto ganador de la 4ª edición de Efecto MIL

La Fundación Atresmedia, en colaboración con Fundación Telefónica, ha celebrado hoy la entrega de premios de la cuarta edición de 'Efecto MIL', una iniciativa que reconoce la creatividad de jóvenes que fomentan el buen uso de las redes sociales y luchan contra los riesgos digitales.

En esta edición se han recibido más de 800 inscripciones, un 24% más que en la anterior y récord de participación, lo que refleja el creciente compromiso de los jóvenes con esta causa.

El equipo formado por David Rodenas y Ferran Pastor ha sido el ganador con su vídeo '(Des)Conecta', que aborda la adicción a las redes sociales. Por su parte, el jurado ha concedido la mención especial a 'En Pie', una pieza sobre las fake news elaborada por Gael Martín.

'Efecto MIL' promueve que jóvenes de entre 16 y 25 años participen creando y difundiendo vídeos de menos de un minuto en redes sociales que aborden riesgos digitales como los retos virales peligrosos, el acoso en redes, los discursos de odio, las fake news y la adicción a las redes sociales, con la finalidad de generar un impacto positivo en la sociedad y, en concreto, en los jóvenes de su entorno.

Además, esta cuarta edición ha contado con la colaboración de más de 100 entidades, entre las que destacan universidades, centros educativos, oficinas de información juvenil, escuelas de creatividad y ONG, que han participado en su difusión.

La entrega de premios, celebrada este jueves 26 de junio en la sede de Atresmedia, ha reunido a finalistas, familiares, miembros del jurado y representantes de las entidades colaboradoras. Roberto Brasero, director de Tu Tiempo en Antena 3, ha sido el maestro de ceremonias y ha destacado la relevancia de iniciativas como 'Efecto MIL' para los jóvenes.

Al acto ha asistido Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia, Luis Prendes, director general de Fundación Telefónica, quienes han hecho entrega de los trofeos, e Iñigo Audibert, responsable de finanzas, acción social y voluntariado de Fundación Telefónica.

Por su parte, Susana Gato, directora de Sostenibilidad del Grupo y adjunta a la dirección de la Fundación Atresmedia; Lydia Loste, directora de Comunicación y Marketing de Fundación Telefónica; y Jaime López Amor, responsable de Branded Content y Transmedia de Buendía Estudios y tutor de la formación de 'Efecto MIL', han sido los encargados de entregar los diplomas a todos los finalistas.

Los ganadores de la 4ª edición de 'Efecto MIL'

El jurado de esta edición, formado por profesionales de diversos ámbitos de la comunicación audiovisual, el marketing y la publicidad, así como por jóvenes empleados del Grupo Atresmedia y Fundación Telefónica, ha seleccionado los vídeos premiados según criterios de pertinencia, creatividad, calidad, participación y éxito en redes sociales.

David Rodenas Guillem, de 20 años, y Ferran Pastor Pons, de 23 años, forman el equipo ganador con su vídeo sobre la adicción a las redes sociales '(Des)Conecta'. La pieza muestra la historia de un joven que, atrapado en las redes sociales, ignora la llamada y mensaje de su abuela. Tras recibir la noticia de su fallecimiento, el protagonista escucha por fin el mensaje en el que su abuela, con cariño, le anima a vivir, a abrazar y a no dejar que la vida pase frente a una pantalla.

A través del claim "Tu mejor historia no está en una pantalla", el vídeo plantea una solución sencilla pero necesaria: desconectar de las redes para conectar con quienes realmente importan. Según los creadores "(Des)Conecta es un vídeo que refleja una realidad cada vez más común: la adicción a las redes sociales y cómo nos aleja de quienes más nos quieren. El vídeo no solo busca tocar el corazón, sino hacernos reflexionar sobre cómo pasar tanto tiempo en el mundo digital nos desconecta de la vida real y de momentos que no volverán. Nos recuerda que la vida sucede fuera de las pantallas y que, a veces, nos damos cuenta demasiado tarde".

Patricia Pérez y Susana Gato con el ganador de la 4ª edición de Efecto MIL Fundación Atresmedia

El vídeo 'En Pie', sobre las fake news elaborado por Gael Martín Ortiz de Landázuri, de 18 años, ha recibido la mención especial. La pieza utiliza una animación en 3D para ilustrar el recorrido de una noticia por la red a través de la analogía del 'efecto dominó'. Un móvil con la palabra 'NOTICIA' cae e impacta a otros móviles, provocando una reacción en cadena que simboliza la rápida propagación de la información. En ese proceso, aparece un móvil con la palabra 'MENTIRA', que golpea al móvil de la verdad, representando cómo las noticias falsas o fake news distorsionan y desafían la realidad.

Según Gael, "a través de la analogía del 'efecto dominó' he tratado de mostrar cómo las fake news se transmiten rápidamente de un teléfono a otro. Durante ese recorrido, las noticias sufren transformaciones, se magnifican y se convierten en informaciones engañosas que pueden causar grandes perjuicios. Al final, la mentira se vuelve tan grande y poderosa que lucha en un duelo final contra la verdad".

Roberto Brasero con el ganador y la mención especial de la 4ª edición de Efecto MIL Fundación Atresmedia

Los finalistas de esta edición también han estado presentes en la ceremonia de entrega: Thiago Gomes Granzotto, de 21 años, y Estrella del Darma García Pedrero, de 20 años, con el vídeo 'Con mono'; Luis Rodríguez Martínez y Jorge Rodríguez Tornero, ambos de 19 años, con 'Despierta'; Nuria Sabín López, de 22 años, y Verónica Sobral González, de 21 años, con 'Life Wrapped'; Raquel Dopazo Bouzón, de 21 años, y Enoc Fernández Vidal, de 25 años, con 'Noticias que impactan'; Miguel Márquez Torrecilla, de 25 años, Vega Ruiz Bonal, de 20 años, y Adrián López González, de 21 años, con 'Tecno-Sala'; Ángela Ocón Cañardo, de 19 años, Loreain Olite Sanz, de 18 años, e Irune Urtasun Martín, de 19 años, con 'Un minuto para abrir los ojos'; y María-Amelia Denaison Vallinas, de 20 años, con el vídeo 'Una pregunta'.

El equipo ganador recibirá un pack tecnológico a elegir valorado en 3.000 euros y, además, disfrutará de un curso de comunicación presencial en las instalaciones de Atresmedia, impartido por Atresmedia Formación con expertos y profesionales del sector. Una formación donde podrán desarrollar sus habilidades comunicativas, aprender técnicas para hablar en público y reforzar su capacidad de expresión.

Además, la mención especial recibirá como premio una experiencia presencial en alguno de los campus 42 de Fundación Telefónica, uno de los espacios formativos en programación más innovadores del mundo.

Asimismo, para ampliar su alcance y que sirva como inspiración a los jóvenes participantes de posteriores ediciones, la pieza ganadora se difundirá en la página web de la Fundación Atresmedia y en la propia del proyecto Efecto MIL, así como en las redes sociales de Fundación Atresmedia (Instagram, X, Threads, TikTok, Facebook, LinkedIn), de 'Efecto MIL' (Instagram, X, Threads, TikTok) y de Fundación Telefónica.

Dada la gran acogida de este año, la Fundación Atresmedia pondrá en marcha la quinta edición de esta iniciativa a finales del año 2025 para dar a más jóvenes la oportunidad de que puedan utilizar las redes para sensibilizar y generar impacto social.