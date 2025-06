Análisis del Ninja Woodfire Pro Connect XL: la barbacoa inteligente que jubilará a tu cuñado el 'master del fuego'

Quien me conoce sabe que disfruto de verdad organizando una buena barbacoa. Me gusta el ritual: la elección de la carne, el control del punto de las brasas... Es una forma de cocinar que tiene mucho de intuición. Precisamente por eso, nunca he usado una parrilla eléctrica hasta ahora, y todo ha cambiado.

Por eso, cuando me propusieron probar su nuevo Woodfire Pro Connect XL, un modelo eléctrico que presume de tecnología "smart" y de un sistema para ahumar, mi primera reacción fue pura curiosidad.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

No tenía muy claro si iba a ser capaz de dar esa sensación de cocinado lento con leña, pero tocaba saber si la tecnología había llegado ahí. Tras varias semanas de uso, te adelanto el resultado: no solo ha cumplido con lo esperable, sino que es mejor.

Primer contacto: barbacoa grande y bien fabricada

Seamos claros: el Ninja Woodfire Pro Connect XL es grande y no será para todo el mundo. Es pesada, no vale para todas las casas, y moverla es difícil. Pero es cierto que el problema se convierte en virtud cuando hay mucha gente en la mesa a comer.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

La barbacoa está fabricada en plástico duro y pequeñas zonas metálicas que aportan un extra de resistencia. Además de tener acabados extra de calidad, te va a gustar si la ves, y la sensación es de tener un elemento premium. Después de varios usos, se ve igual, el interior está perfecto, y los plásticos exteriores se mantienen intactos.

La tapa tiene un asa en la zona central. Dentro, tenemos una parrilla rayada antiadherente que podemos quitar y usar otro modelo si lo necesitamos. Está fabricada en teflón, para algunos un problema por durabilidad, pero aparentemente, todo está perfecto. Además no es un problema estar a la intemperie con su IPX4 (resistencia a gotas de agua).

Ninja Woodfire Pro Connect XL

En el frontal tenemos un dial giratorio y una pantalla digital sencilla que nos permite controlar las funciones. Así como un botón de encendido y un panel para seleccionar las funciones con un indicador LED. En total son 7 funciones: parrilla, ahumador, freidora de aire, hornear, asar, deshidratar y calentar.

La verdadera magia está en el móvil: un paseo por la aplicación

La realidad es que creo que solo he usado una vez esto, ya que para los ajustes siempre he usado la aplicación, más fácil, tiene recetas guardadas y funciona con Wi-Fi, así que puedes dejar la comida lista, y cuando quieras iniciar la cocción.

Ninja Connect

Aquí es donde Ninja demuestra el porqué de ser una marca tan importante en estos momentos, la base de la conectividad en electrodomésticos inteligentes, lo garantiza de manera sencilla con una aplicación que nos ayuda a seguir todos los pasos de nuestra receta, a configurar la barbacoa y a disfrutar de una experiencia sencilla.

Solo necesitas una cuenta de Ninja, y se conecta de manera sencilla con el móvil, una conexión Bluetooth para configurar nuestra red Wi-Fi, y desde ahí todo sencillo, con la barbacoa encendida se conecta de manera automática. La interfaz es bastante simple y limpia, no tiene mucha complicación, y además funciona de manera correcta.

Ninja Connect

En general tenemos una interfaz bastante visual, donde ves los pasos a seguir, si hay que añadir ese efecto de leña, la temperatura, el tiempo e incluso los accesorios que tienes que instalar en tu barbacoa. Además de esto también configuras el uso de la sonda térmica, un termómetro digital que viene en este modelo y que es perfecto para controlar el punto de cocción.

Una vez en uso siempre tendrás la información del tiempo que te queda de cocinado, de manera automática cuando la abres (por si tienes que pintar la comida) se pausa el tiempo. Por cierto, podrás estar tranquilo, cuando acabe te llegará una notificación.

Ninja Connect

Rendimiento en la cocina: ¿de verdad cocina bien?

Pues ya he comentado su diseño, la aplicación y eso, ¿qué tal cocina? Porque por muy bien que esté lo demás, si no cocina bien, de poco nos vale esta Ninja Woodfire Pro Connect XL. En concreto tenemos varios modos para cocinar.

Ahumador (smoker): este es el modo que más he usado, porque creo que gran parte de la fuerza de esta barbacoa está ahí, en simular el sabor a madera, a leña, a la parte esa del fuego, sin la necesidad de hacerlo, y tengo que decir que la sensación es muy buena. Siguiendo la receta, sin sonda, pollo, cerdo o ternera, ha quedado muy bien.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Parrilla (grill): el modo que se usa a más temperatura, el precalentado es realmente rápido, y las pruebas que he hecho funcionan realmente muy bien. Esa concentración de la temperatura en la plancha y como calienta da la sensación de estar usando una parrilla.

Freidora de aire (air fry): si lo más conocido de Ninja en España son las freidoras de aire es por alto. Es cierto que es algo grande y las pruebas que he hecho aunque están bien, creo que si no tienes que hacer una ración gigante, es un poco raro usar esto.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Asar (roast): es el uso más similar al de un horno, muy parecido al ahumador pero sin la opción del sabor a madera, no lo he usado porque quería probar la potencia de ese añadido.

Hornear (bake): perfecta para aquellos a los que les encanta la repostería o la panadería, en mi caso solo he probado con una focaccia, y aunque el resultado no era perfecto, como un horno multifunción, era más que satisfactorio.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Deshidratar (dehydrate): perfecto para preparar cecina, frutas deshidratadas y una gran cantidad de recetas. Es complicado pillar el punto perfecto (al menos con la cecina)

Recalentar (reheat): si tienes sobras, pues es el momento perfecto, por cómo calienta y la propia estructura del horno busca que no se sequen mucho los alimentos.

Los pequeños detalles que no me han convencido tanto

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Ningún producto es perfecto, y aquí tenemos que contar algunas cosas. Además de que es un electrodoméstico grande, como ya he comentado, el proceso de limpieza, por tamaño y peso de algunos elementos es mejorable.

En mi caso he ahumado muchos alimentos a una temperatura baja, lo que usa una temperatura baja y no mancha en exceso. Si usas los modelos de parrilla, sí que se mancha más, y no es fácil limpiar la tapa.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Los elementos que son extraíbles, como la cesta para freír o la plancha son fáciles de limpiar, aunque esta segunda pesa mucho.

El otro punto a tener en cuenta es el consumo que puede alcanzar con los 2400 W. Es cierto que no será siempre, solo en picos y para algunos usos, pero en mi casa por ejemplo esa potencia está cerca del límite de potencia contratada.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Los modos de máximo consumo se usan poco tiempo, y los que usamos durante horas, tienen cierto pico al inicio, pero un consumo contenido en el largo plazo.

La opinión final: ¿es para ti el Ninja Woodfire Pro Connect XL?

Después de usarla durante unas semanas, tengo que decir que vale la pena, pero depende del tipo de usuario que seas. Esto no te va a hacer unas costillas a la barbacoa con esa misma sensación, pero te va a hacer unas costillas sabrosas y en las que la carne se separa del hueso de manera increíble.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Es una barbacoa cómoda de usar, fácil para aquellos que no tienen ni idea, y perfecta para los que les gusta investigar. Hay que ser consciente de sus dimensiones.

Para algunas recetas de cocción larga, su tamaño limita a una única tanda, lo que puede ser un problema para grupos muy grandes. Por otro lado, para una o dos personas, su gran capacidad puede resultar excesiva.

Ninja Woodfire Pro Connect XL

Si quieres algo fácil para usar los fines de semana con la familia, no complicarte mucho y poder tener variedad de alimentos, carne, pescado, verduras… Y también variedad de preparaciones, esta Ninja Woodfire Pro Connect XL es perfecta para ti.

El precio, que ronda los 450-500 euros, puede parecer algo alto, pero es cierto que entre las cosas que permite hacer y la integración del “7 en 1” del que habla la marca, se vuelve una compra bastante sensata.